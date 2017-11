– A magyar–szlovén politikai kapcsolatok kiválóak, az egyik legjobb kapcsolat a szomszédos országok közül Szlovéniához fűzi Magyarországot – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön az Országházban, miután Milan Brglezzel, a szlovén parlament elnökével találkozott. – A magyar–szlovén politikai kapcsolatok kiválóak, az egyik legjobb kapcsolat a szomszédos országok közül Szlovéniához fűzi Magyarországot – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön az Országházban, miután Milan Brglezzel, a szlovén parlament elnökével találkozott.

Kövér László kiemelte, a mostani szlovén kormánykoalíció és a magyar kormányzat között vannak ideológiai eltérések, „konkrét véleménykülönbségek is”, s míg például az Európai Unió jövője tekintetében vannak kérdések, amelyekben egyezik az álláspontjuk, más kérdésekben ugyanakkor különbözik. Ezen azonban a két ország vezetősége felül tud emelkedni, ezt pedig leginkább a tárgyilagos megközelítés, a másik álláspontjának tiszteletben tartása és a megértésre való törekedés teszi lehetővé. Hozzátette: ez a hozzáállás pragmatikus következményekkel jár többek között a gazdasági együttműködésre is. Kövér László kitért arra is, hogy szlovén kollégájával együtt nyitnak meg egy olyan konferenciát, amelyet a szlovén–magyar kisebbségi keretegyezmény elfogadásának 25. évfordulója alkalmából rendeznek. Az ebben a tekintetben számba vehető eredmények példaértékűek lehetnek Európa más országai számára is, hogy miként kell bánni egy ország területén élő nemzeti közösségekkel – vélekedett.









Elmondta: szlovén kollégájával arról is beszéltek, hogy miután mindkét országban választások lesznek jövőre, „bármi legyen is az eredmény, bármilyen kormány is alakuljon ebben a két országban”, biztosak abban, hogy a jó kapcsolat folytatódik tovább.

Elmondta: szlovén kollégájával arról is beszéltek, hogy miután mindkét országban választások lesznek jövőre, „bármi legyen is az eredmény, bármilyen kormány is alakuljon ebben a két országban", biztosak abban, hogy a jó kapcsolat folytatódik tovább.

Milan Brglez, a szlovén parlament elnöke is hangsúlyozta: a két parlament és ország közötti kapcsolatok példaértékűek, jól együtt tudnak működni, megértik egymást és odafigyelnek egymásra. A nemzeti közösségek „élő kapocsként" kötik össze a két országot, ahogyan fontos összekötő elem az EU-n belüli közös jövő alakítása is – mondta.

Milan Brglez házelnök delegációjában Göncz László nemzetiségi és Laj Ferenc független képviselő is részt vett. A Szlovén Országgyűlés elnökét fogadta Szíjártó Péter magyar külügyminiszter, Tarlós István, Budapest főpolgármestere, valamint Magyarország elnöke, Áder János is. A látogatást megelőzően Milan Brglez fogadta a szlovéniai magyar kisebbség képviselőit, míg Szentgotthárdon találkozott a magyarországi szlovén közösség képviselőivel is.