November 16-án a nemzetiségek szempontjából is fontos döntéseket hozott a Szlovén Országgyűlés, többek között 2019-től lehetővé tette a községi magyar önkormányzatok közvetlen finanszírozását.

Göncz László nemzetiségi képviselő lapunknak kifejtette, az említett döntések többéves közös munka eredményeként jöttek létre. Hangsúlyozta, bár az Államtanács még vétózhat az említett törvények esetében – ez lapzártánkkor meg is történt –, de minden jel arra mutat, hogy a parlament ennek ellenére a következő ülésen megerősíti a törvényeket.

Ezek szerint a módosított 2018-as és a 2019-es költségvetés nemzetiségi vonatkozású tételei nagyon csekély növekedést mutatnak a 2017-es realizációhoz képest. Talán ennél is fontosabb viszont az, hogy az említett költségvetések kivitelezését szabályozó törvénnyel elfogadásra került az a módosítás, amely a nemzeti önkormányzati közösségek részére is lehetővé teszi a projektek előfinanszírozását, ami nagy gondot jelentett a múltban. A legnagyobb változás azonban mindenképpen az, hogy nagyon sok törekvés és fáradozás után végre megváltozott a községek finanszírozását szabályozó törvény azon része, amely lehetővé teszi a községi önkormányzati nemzeti közösségek közvetlen finanszírozását. Ahogy már eddig is többször beszámoltunk róla, a községi önkormányzatok közvetlen finanszírozása a jövőben is csak opcionális lehetőség lesz, vagyis az önkormányzat kérheti ezt a finanszírozási formát.