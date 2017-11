A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottságának múlt csütörtöki ülésén megvitatták és elfogadták a magyar nyelvű rádió- és tévéműsorok program- és gyártási tervének kilenc havi megvalósításáról szóló beszámolót és a 2018-as programjavaslatot. Az eddigi terveket mindkét médium maradéktalanul megvalósította. A Muravidéki Magyar Rádió (MMR) jövőre négy új adást vezet be. A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottságának múlt csütörtöki ülésén megvitatták és elfogadták a magyar nyelvű rádió- és tévéműsorok program- és gyártási tervének kilenc havi megvalósításáról szóló beszámolót és a 2018-as programjavaslatot. Az eddigi terveket mindkét médium maradéktalanul megvalósította. A Muravidéki Magyar Rádió (MMR) jövőre négy új adást vezet be.

A magyar nemzetiségi rádió- és tévéműsorokra nem hatottak kedvezőtlenül a Szlovén RTV pénzügyi helyzete miatti takarékossági intézkedések, a 2018-as költségvetésben sikerült megőrizni az idei szintet – mondta a programbizottság ülésébe videókapcsolaton keresztül bekapcsolódó Kadunc Igor, a Szlovén RTV vezérigazgatója –, így változatlan maradhat a nemzetiségi RTV-műsorok időtartama, programterve. A Hidak premieradását továbbra is az RTV 1-es csatornáján sugározzák a megszokott időpontokban. Zver Ilona, az RTV vezérigazgatójának magyar nyelvű műsorokért felelős helyettese elégedettségét fejezte ki a költségvetés alakulásával kapcsolatban, de hozzátette, hogy az MMR 60. és a Hidak 40. jubileumának megünneplésére piaci forrást kell biztosítaniuk.

Végi József, illetve Magyar Lovrič Mirjana felelős szerkesztők elmondták, a rádió- és tévéműsorok idei program- és gyártási terve az első kilenc hónapban teljes egészében megvalósult. A tévé adásai novembertől – a technikai fejlesztésnek köszönhetően – már kivétel nélkül HD technikában készülnek, ami lerövidíti a munkafolyamatot és javítja az adás műszaki minőségét. A programbizottság a beszámolót vita nélkül elfogadta.









A nemzetiségi tévéműsorok 2018-as tervét illetően Magyar Lovrič Mirjana felelős szerkesztő az előző üléshez hasonlóan ismét elmondta, hogy új műsorok bevezetését nem tervezik, a meglévőkön belül viszont terveznek újdonságokat, frissítéseket (Pitypang: Makk Palkóhoz csatlakozik Makk Luca, Kanapé: a fiatalok bevonása a műsor készítésébe, a portréműsorokat meghatározott témához kötik, a Köztünk élnek műsor pedig a tévé jubileumához kapcsolódik). A Hidak műsorán belül elindul a Beszélő falak című rovat, mely a Muravidék magyarságához kötődő épületeket és egykori lakóikat mutatja be.

Az MMR jövőre négy új műsort is indít – számolt be Végi József felelős szerkesztő. Az MMR 60 és a Visszapillantó című műsorok a rádió 60. jubileumához kapcsolódnak, az utóbbi válogatás lesz az archívumból. A Szakmák című adás ritka vagy szokványosabb, esetleg már kihalt szakmákról szól, az Ismert személyiségek ismeretlen élete című műsor vidékünk jeles (történelmi, irodalmi...) alakjait mutatja be. A rádió jubileumához kapcsolódóan kap módosított tartalmat egész évben az Ismeretlen ismerős című műsor, amelyben a rádió munkatársait látják vendégül. A rádióban több adás is megszűnik ezzel párhuzamosan: a Pincétől Piránig című történelmi sorozat, a Felsőfokú manóképző, a Mese-lesen és a Séta a múzeumban.

Šooš Mihály programbizottsági tag ismét arra figyelmeztetett, hogy a MMR műsorkészítésében a fő szempont a Muravidék legyen és több helyi érdekes ember kerüljön bemutatásra. Javasolta, hogy esti mesével is forduljanak a legkisebbek felé, mely korosztály esetében hiány van az adásokból. Mindkét felvetés megoldására a vezetőség részéről ígéretet kapott. A programtanács a 2018-as program- és gyártási terv javaslatát végül elfogadta.