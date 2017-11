– Erős anyaország nélkül nem lehetne sikeres külhoni politikát sem folytatni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) XVI. plenáris ülésén Budapesten. A MÁÉRT ülésén a Muravidékről Horváth Ferenc, a csúcsszervezet elnöke és Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő vett részt. – Erős anyaország nélkül nem lehetne sikeres külhoni politikát sem folytatni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) XVI. plenáris ülésén Budapesten. A MÁÉRT ülésén a Muravidékről Horváth Ferenc, a csúcsszervezet elnöke és Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő vett részt.



Beszédében örömét fejezte ki amiatt, hogy – mint mondta – konszenzus van olyan fontos kérdésekben, mint például a külhoni magyarok állampolgársága, szavazati joga és autonómiatörekvései.

Az elmúlt időszak a nemzetegyesítésről szólt, a következő évek pedig a nemzetépítésről fognak szólni – mondta Orbán Viktor, aki felidézte közelmúltbeli kolozsvári szavait, miszerint „a Kárpát-medencében a jövőt magyar nyelven írják”. Hangsúlyozta, hogy ez egy kormányzati szándékot kifejező mondat, a Kárpát-medencére ugyanis úgy tekintenek, mint a magyar nemzet és a kultúra kiteljesedésének terére. Kifejtette, erkölcsileg helyes és igazságos a jelenlegi választási rendszer, kifejezi, hogy „egy nemzethez tartozunk, de különböző helyzetben vagyunk”. A miniszterelnök arra biztatta a külhoni magyarságot, hogy minél többen vetessék fel magukat a választói névjegyzékbe és vegyenek részt a szavazáson. Egyúttal azt kérte a külhoni magyarság politikai vezetőitől, biztassák erre közösségüket.

Közölte, több mint egymillió új magyar állampolgár van, jelezte ugyanakkor, hogy „valahol a félút környékén járhatunk”, ezért célul tűzte, hogy minden magyar, aki közjogilag is a magyar közösség részévé akar válni, megtalálja ennek lehetőségét.

Az anyaország megerősödött – jelentette ki Orbán Viktor kormányfő, példaként említve, hogy így az egész Kárpát-medencét lefedő oktatási hálózatot és „szellemi erőtereket" tudtak kialakítani. Úgy fogalmazott: „összefoltoztuk a nemzet szanaszét hasogatott szövetét".

Az eseménnyel kapcsolatos meglátásait Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke összegezte lapunknak. Kifejtette, az ülés nagyon jó hangulatban, a kormányerők, az ellenzék és a határon túli szervezetek egyetértésében folyt. „A Muravidék tekintetében elmondtam az elmúlt esztendő legfontosabb eseményeit, méltatva a Magyarországról érkező támogatásokat, amelyek nélkül a magyarság már igazából nem is tudna működni, ugyanis a szlovéniai források messzemenőleg nem elegendők a közösség által vezetett tevékenységekre.” Az elnök elmondása szerint hangsúlyozták azt is, az elmúlt hetekben a szlovéniai törvényhozásban sikerült több, a magyarság szempontjából fontos tárgykörben áttörést kieszközölni, ami nagyon fontos, ahogy az is, nagyon jó a viszony a muravidéki magyarság és a lendvai magyar főkonzulátus között. Nagyon jó volt szavai szerint a visszhang a gazdaságfejlesztési pályázat mindkettő kiírására is. Horváth Ferenc kifejtette, mindez nagyon pozitív alaphangulatot okoz a térségben, ezt pedig ki szeretnék használni a magyar állampolgárság felvétele és a Minority SafePack toborzása érdekében. Az említett témák és tárgykörök kerültek a MÁÉRT XVI. ülésének zárónyilatkozatába is. Horváth Ferenc emellett kifejtette, az ülés zárt részén a magyar miniszterelnök hosszan beszélt a Muravidékről és Szlovéniáról, több ízben is kifejezte megelégedését a térségben megvalósuló projektek, illetve a projektek pénzügyi lebonyolítása, elszámolása kapcsán.