Aktív, népszerű, naprakész értékteremtő és értékőrző programot kíván felkínálni immár tíz év távlatában a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete. A jubileum alkalmából a dobronaki ünnepi rendezvény előtt a Kárpát-medencei társszervezetekkel együttműködési megállapodást írt alá az egyesület, ezzel is jelezve, a nemzetegyesítés ügyét így is szorgalmazzák a határon túli pedagógusok szervezetei, mert az együttgondolkodás, egymás segítése, a kommunikáció és a tapasztalatcsere nagy kincsnek számít.

A cél mindig egyértelmű volt: az anyanyelv ápolása

Tíz év ‒ hosszú idő? A tenni akaráshoz tíz nap is elég, a gyökeres változás eléréséhez néha tíz év is kevésnek bizonyul – ezzel a gondolatmenettel indult a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének jubileumát ünneplő műsor szombaton a dobronaki művelődési házban, amelyre a Kárpát-medencei pedagógusszervezeteket is meghívták.

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete tíz éve alakult, hogy a vidék oktatóinak mindennapjait szervezetbe tömörítve segítse, fórumot kínáljon, ahol meg lehet vitatni a felmerülő problémákat és kérdéseket, civilszervezetként pedig pályázati lehetőségeket ragadjon meg szellemi és anyagi források eléréséhez.

Vida Törnar Judit, az egyesület elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a cél tíz évvel ezelőtt és most is világos és egyértelmű: az anyanyelv ápolása az óvó-nevelő intézetekben, gondoskodás a nemzetiségi jogokról az oktatási folyamatban, az együttműködés lehetőségeinek keresése a kétnyelvű intézményekben, gondoskodás a tanintézetekben folyó nevelő-oktató munka minőségéről, tanfolyamok szervezésével a magyar nyelvi továbbképzés biztosítása, hiszen az anyanyelv átörökítése mindig is az egyesület legfőbb feladatai közé tartozott – hangzott el.

– Megszerveztük az első tanévkezdő szakmai napot, ami idén már a nyolcadik volt – folytatta Vida Törnar Judit. – A tanintézményekkel való kapcsolatfelvétel mellett segítettünk az iskolák magyar nyelvű könyvellátásában, s ma büszkén mondhatjuk, hogy nyolc oktatási intézmény a partnerünk, a tagság pedig 159 főt számlál. Az elnök köszönetet mondott az MMÖNK-nak is a segítő szándékért és a támogatásért.

Az egyesület Kárpát-medencei kapcsolatfelvétele is sikeres volt, hiszen a testvérszervezetekkel a dobronaki ünnepi eseményen együttműködési megállapodást írtak alá, de az anyaországi kapcsolatok is egyre erősödnek, különösképpen a Miniszterelnökséggel és az Emberi Erőforrások Minisztériumával épült ki gyümölcsöző kapcsolat. Végül az elnök megnyugtató és biztató jövőt kívánt mindenkinek.

Dr. Grezsa István, a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztos a pedagógusok együttműködési megállapodására célozva egy Apáczaihoz kötött anekdotát idézett: „Ami ott kint van, az a jelen, ami itt bent, az meg a jövő!” – hangzott az idézet egy erdélyi ellenséges betörés alkalmából, amikor fenyegetve volt az iskola. Grezsa hozzátette: Ebben anyaországiak és határon túliak csak együtt tudunk boldogulni!

Az évforduló alkalmából Jakabné dr. Szalai Krisztina, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője a külhoni tanintézményeknek nyújtott támogatásról elmondta: azok helyesek voltak. A Muravidéken is olyan szakmai szervezetet kovácsoltak össze, amelynek tagjai hivatásként végzik tevékenységüket. Köszönet az egyesület tagjainak, akik az elmúlt tíz évben mély szakmai elhivatottságról tettek tanúbizonyságot.

A Kárpát-medencei testvérszervezetek üzeneteit Lászlófy Pál István, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tiszteletbeli elnöke osztotta meg a közönséggel. Lászlófy elmondta: történelmi időket élünk. József Attila gondolatai mentén kifejtette, a befogadó „édes hazám” óhajával együtt a „hadd legyek hűséges fiad!” gondolat olyan igény, ami a nemzetegyesítéssel megvalósulni látszik.

A továbbiakban a kétnyelvű tanintézmények színes műsorát láthatta a közönség, melyben a göntérházi, a pártosfalvi, a dobronaki óvodások és iskolások, valamint az 1. és a 2. Számú Lendvai KÁI produkciói mellett a Lendvai KKI diákjai is színpadra léptek dallal, szavalattal, énekkel. A műsor záró részében, az Örökség-dalban a lendvai pedagógusok csoportja is színpadra lépett.

A Muravidéki Pedagógusok Egyesületének értékteremtő tevékenységében segítő és buzdító társak voltak és ezért emléklapban részesültek a Kárpát-medencei testvérszervezetek: így az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma.

Végezetül a tízéves fennállását ünneplő pedagógiai egyesület díszoklevelet adott át Pisnjak Máriának, a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete magyar nyelvi szaktanácsadójának, az egyesület ötletgazdájának áldozatos munkájáért, az egyesület egy évtizedes értékteremtő és értékközvetítő tevékenységében vállalt közreműködéséért.