A 2. vágány építéséről, üzemeltetéséről és működtetéséről meghirdetett népszavazás kapcsán, a projektismertetés és a szembesítés érdekében a Muravidéken járt a múlt csütörtökön Leben Jure, az Infrastrukturális Minisztérium államtitkára, a 2. vágány projektfelelőse. A muraszombati program előtt előre nem bejelentett kitérőt tett Lendvára, ahol találkozott Horváth Ferenccel, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnökével.

– Mivel Magyarország az egyik legaktívabb projektpartner a 2. vágány megépítésénél, fontosnak tartjuk, hogy a szlovéniai magyar közösségnek is részletesebben bemutassuk a projekt tartalmát – fejtette ki az államtitkár. – Azt, hogy gazdasági projektről van szó, mely új munkahelyeket hoz Szlovéniába a logisztikai láncvonal minden részén, így ezen a vidéken is. El kívántam mondani azt, milyen szerepe van egy háttérországnak, miről tárgyalunk Magyarországgal, és az a célom, hogy ösztönözzem a magyar közösség tagjait a népszavazáson való minél nagyobb részvételre. Közös megállapításunk volt az elnök úrral, hogy a referendum nem csak a tényleges tartalomról szól, a népszavazás ugyanis politikai kérdéssé fajult, amitől távol kívánunk maradni – mondta Leben, aki Horváth Ferenc elnökkel még szót váltott a Lendva–Pince kerékpárút megépítéséről is, ami kapocs lenne Magyarországgal. A beszélgetés témája volt a Lendva–Rédics vasútvonal újjáélesztése is, amiről a két ország között már folynak a tárgyalások, és szeptember 25-ig kell állást foglalni, illetve feltárni a lehetséges forrásokat. Szlovéniának is érdeke a vonal visszaállítása, ehhez viszont a gazdasági igazoltságát is fel kell mérni. A beruházáshoz a keretet a határon átnyúló együttműködések alapjától várják majd – nyilatkozta Leben.

– A 2. vágány Szlovéniában politikai üggyé vált, az MMÖNK pedig mint politikamentes szervezet ilyen dologban nem szokott véleményt formálni – emelte ki Horváth Ferenc. – De örülök, hogy Magyarország a beruházásban részt vesz, így gazdasági és politikai téren is erősödik a két ország együttműködése. A helyi infrastrukturális kérdések témakörében elmondtam, hogy minél több összekötő utat szeretnénk megépíteni Szlovénia és Magyarország között, elsősorban a kerékpárutak építését szorgalmazzuk. Ezen kívül szóltunk a Lendva–Rédics vasút újjáépítéséről is, a 2. vágány ezt mintha egy kicsit el is mozdította volna a holtpontról, hiszen mindkét oldalon megvizsgálják a lehetőséget ennek megvalósítására, és belátható időn belül kapunk egy végső választ arra, van-e lehetőség a megépítésére. Bízom benne, hogy ez a vonal is megvalósulhat – nyilatkozta Horváth Ferenc.