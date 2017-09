Pénteken a lendvai Bánffy Központban került bemutatásra a Minority SafePack kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés, amelyet a szlovén állampolgárok is támogathatnak. A kezdeményezést és az aláírásgyűjtési folyamatot Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke mutatta be a muravidéki magyar szervezetek képviselőinek.

Vincze Loránt, a FUEN elnöke hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a határon túli magyar közösségekben tudatosítsuk: hatalmas lehetőség előtt állunk, a Minority SafePack kisebbségvédelmi csomag ugyanis felhívhatja Európa figyelmét arra, hogy a kontinensen nem rendezett a kisebbségek helyzete. A cél egy európai kisebbségvédelmi törvény, amely növelné a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét és erősítené az unió kulturális és nyelvi sokféleségét. A törvénynek olyan területeket kellene rendezni, mint a regionális és kisebbségi nyelvek, a művelődés és az oktatás, a regionális politika, a közképviselet, az egyenlőség, az audiovizuális és egyéb médiatartalmak, valamint a regionális vagy állami támogatás a szakpolitikák területén. A törvény elfogadásához azonban még igencsak göröngyös út vezet, az Európai Bizottság ugyanis idén áprilisban a Minority SafePack polgári kezdeményezés 11 javaslatából kilencet elfogadott, de a törvényhozásba befogadáshoz egy év alatt, vagyis 2018 áprilisáig legalább hét tagállamból egymillió uniós állampolgár aláírása szükségeltetik. Az aláírásgyűjtés egyébként májustól már folyik.

Pénteken Vincze Loránt, a FUEN elnöke a muravidéki magyar intézmények vezetői mellett a szlovén parlament elnökének, Milan Brgleznek és az olasz kisebbség képviselőinek is bemutatta a kezdeményezést. Kifejtette, mind Ljubljanában, mind Lendván pozitív fogadtatásban és megértésben részesült, ezért bízik abban, hogy Szlovénia lesz az egyik ország, amelyben sikerül összegyűjteni a minimálisan szükséges aláírásszámot. Amennyiben az említett dátumig és feltételek mellett a kívánt aláírásszám meglesz, az Európai Bizottság köteles lesz elindítani a kissebségvédelmi csomag törvénybe foglalását. Tekintettel arra, hogy Európában nagyjából 50 millió ember él kisebbségi létben, az aláírásgyűjtésnek meg is van a reális esélye, ebben pedig nagy szerepe lehet többek között a határon túli magyarságnak is. A kezdeményezés egyébként több online felületen is aláírható (például www.jogaink.eu), de várhatóan október folyamán a muravidéki magyar önkormányzat is több ponton, rendezvényen szervez majd papíralapú aláírásgyűjtést. Ahogy már említettük, országra vetítve létezik egy minimális aláírásszám is, ez alapján Szlovéniában hatezret kellene összegyűjteni.