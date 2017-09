Hagyományok és alkotások

A Magyar Értékek Napján – a budapesti Szent István-bazilika előtti téren szervezik meg kétévente – a hagyományokhoz híven idén is a Kárpát-medence szellemi és tárgyi kulturális örökségének legjavával találkozhatott, aki ellátogatott a rendezvényre. A magyar megyék és a határon túli magyarlakta vidékek mutatták be hagyományaikat, értékeiket, alkotásaikat... A muravidéki pavilonban az MNMI szervezésében Tivadar Éva (csuhé) és Solarič Loretta (hímes tojás, mézeskalács) kézművesek mutatták be a muravidéki értéktárat, a Bánffy Könyvesbolt pedig a hazai kiadványokat. A Magyar Értékek Napján – a budapesti Szent István-bazilika előtti téren szervezik meg kétévente – a hagyományokhoz híven idén is a Kárpát-medence szellemi és tárgyi kulturális örökségének legjavával találkozhatott, aki ellátogatott a rendezvényre. A magyar megyék és a határon túli magyarlakta vidékek mutatták be hagyományaikat, értékeiket, alkotásaikat... A muravidéki pavilonban az MNMI szervezésében Tivadar Éva (csuhé) és Solarič Loretta (hímes tojás, mézeskalács) kézművesek mutatták be a muravidéki értéktárat, a Bánffy Könyvesbolt pedig a hazai kiadványokat.

A Muravidék a Magyar Értékek Napján Budapesten

A Muravidéket az MMNI szervezésében Tivadar Éva és Solarič Loretta kézművesek, valamint a Bánffy Könyvesbolt a muravidéki kiadványokkal képviselte szombaton Budapesten a III. Magyar Értékek Napján. A Szent István-bazilika előtti téren szervezett rendezvénysorozat a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége, valamint az NMI Művelődési Intézet együttműködésével valósul meg 2013 óta. Idén is mind a 19 magyar megye és a hat határon túli magyarlakta régió közel hatszáz közreműködője, fellépője alakította az egész napos programot. A kiállítói pavilonok mellett, ahol a kézműves termékeket meg is lehetett vásárolni, a hungarikumok játszóháza, viseletbemutatók, kézműves foglalkozások, interaktív mesterségbemutatók várták a látogatókat. A kulturális programban pedig kiemelkedő eredményt elért hazai és határon túli amatőr művészeti csoportok mutatkoztak be. Délben a megyék egy-egy jellegzetes mezőgazdasági terményét ökumenikus szertartás keretében szentelték meg, az esti ünnepi szentmisét követően pedig a Szent István-bazilikában ünnepélyes kórus- és orgonahangverseny várta az érdeklődőket a Magyar Rádió Gyermekkórusa és Virágh András Liszt Ferenc-díjas orgonaművész, Érdemes Művész közreműködésével.

(Fotó: Solarič László)