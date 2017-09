A muravidéki magyar közösség augusztus 20-án Lendván ünnepi szentmisével és a Szent István-szobor megkoszorúzásával tartott központi megemlékezést a magyar államalapítás és Szent István napja tiszteletére. Ünnepi beszédet Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke mondott, az ünnepi szentmisét Pete Polgár Máté, a Szombathelyi Szent István Király Plébánia kormányzója mutatta be. A muravidéki magyar közösség augusztus 20-án Lendván ünnepi szentmisével és a Szent István-szobor megkoszorúzásával tartott központi megemlékezést a magyar államalapítás és Szent István napja tiszteletére. Ünnepi beszédet Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke mondott, az ünnepi szentmisét Pete Polgár Máté, a Szombathelyi Szent István Király Plébánia kormányzója mutatta be.

A muravidéki magyarság idén is méltóságteljesen ünnepelte meg augusztus 20-át, Szent István ünnepét. A rendezvény Lendván a Szent Katalin plébániatemplomban kezdődött, ahol Pete Polgár Máté, a Szombathelyi Szent István Király Plébánia kormányzója celebrált ünnepi szentmisét Režonja Franc, a muraszombati püspökség nemzetiségekért felelős püspöki helynöke és egyéb egyházi méltóságok segédletével. A szertartás elején Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet, amelyben kiemelte az első és egyben legnagyobb magyar király történelmi korszakának jelentőségét. „Szent István a katolikus egyházra, olyan szilárd alapokra helyezte a magyar államot, amely több mint ezer éve szilárd alapot jelent” – mondta az elnök, majd kitért a magyar kormánynak a külhoni magyarság irányában az elmúlt években tanúsított hozzáállására és támogatására, az alaptörvényben rögzített felelősségvállalásra, amely a hétköznapokban is megmutatkozik. „Az elmúlt néhány évben rengeteg olyan támogatásban volt részünk, amelyek erősítik, szilárdabbá teszik a muravidéki magyarságot, de nem csak azt, mert a különböző támogatások, fejlesztések a Muravidék egész lakosságának, talán a szélesebb régiónak is jót tesznek, előnyére vállnak” – hangsúlyozta a muravidéki csúcsszervezet elnöke. Kifejtette, szerencsénkre a Muravidéken is vannak olyan egyesületek, szervezetek, személyek, akik már évtizedek óta gondoskodnak magyar anyanyelvünk, kultúránk megmaradásáról. „Egy ilyen személy például Car Anna, a DKMÖNK elnökasszonya, akit Orbán Viktor miniszterelnök nemrégen Külhoni Magyarságért Díjban részesített. Természetesen a legtöbbet megmaradásunkért önmagunk tudunk tenni, részben önmagunkban, részben családunkban, szeretteink körében, mert nem az a magyar, akinek a nagyszülei voltak magyarok, hanem az, akinek az unokái is azok lesznek” – hangsúlyozta Horvát Ferenc, kiegészítve a mondatot azzal, természetesen tiszteletben tartva, hogy olyan környezetben élünk, ahol sok a vegyesházasság, a más nemzetiségű. De ahol egy, ott több nyelv is megfér.

A szentmisén Šetar Lucija és az Anima ifjúsági kórus is közreműködött, míg a monostorapáti kulturális és hagyományőrző egyesület magával hozta az összetartozás kenyerét, amelyet a szentmise után fel is vágtak. Az ünnepély a Templom téren lévő Szent István-szobor koszorúzáséval zárult.