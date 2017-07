A Lendvai községben tervezett tájházak bemutatása, a nemzetiségi programokat kivitelező civilszervezetek támogatása, valamint a meghívásos pályázatra beérkezett kérelmek elbírálása szerepelt a napirenden a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsának múlt héten megtartott ülésén. A Lendvai községben tervezett tájházak bemutatása, a nemzetiségi programokat kivitelező civilszervezetek támogatása, valamint a meghívásos pályázatra beérkezett kérelmek elbírálása szerepelt a napirenden a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsának múlt héten megtartott ülésén.

Mindhárom elképzelés elnyerte a tanácstagok tetszését, de a vitában különböző kérdések merültek fel, így az, hogy vajon nem lenne-e elég egy tájház a községben, illetve az, ki és hogyan tudja majd működtetni, fentartani az épületeket, illetve a bennük folytatott tevékenységeket. Döntés nem született a tanácsülésen, a projekteket nem is rangsorolták, megállapításra került azonban, hogy vannak lehetőségek, pénzügyi források mind Szlovéniában, mind Magyarországon, amelyekből legalábbis el lehetne kezdeni a megvalósítást. A projektek bemutatása tájékoztatásként, előkészítésként szolgált, a döntés, ha egyáltalán lesz ilyen, valószínűleg az MMÖNK Tanácsának ülésén születik majd meg. Vida Törnar Judit, az LKMNÖK Tanácsának elnöke az ülésen kifejtette, mindenképpen jó és üdvözlendő, hogy a falvakban gondolkoznak a fenntarthatóságról is, ugyanis nem csak hagyományos múzeumjellegű tájházaktól van szó, hanem olyan házakról, amelyek legalább részben eltartják magukat. A Lendva-vidéki tájház(ak) kérdése napirenden kívül többek között már a muravidéki csúcsszervezet ülésein is több ízben terítékre került, hivatalosan azonban még nem esett róla szó. Éppen ezért az LKMNÖK vezetősége úgy döntött, hogy az eddig is érdeklődést mutató falvaknak, helyi közösségeknek – Kót, Radamos, Völgyifalu – lehetőséget ad, mutassák be erre vonatkozó elképzeléseiket. Mindhárom faluközösség anyagi támogatásra számít az LKMNÖK részéről. Dióhéjban a Kóti HK a Mura folyót, a Mura menti életet és örökséget szeretné bemutatni helytörténeti és néprajzi gyűjtemény formájában, az egész fenntarthatóságát pedig egy halászcsárda működtetésével szeretnék megoldani. A Radamosi HK tervei szerint egy falumúzeum létesülne, ebben helyet kapnának a kézművesek is, illetve gondoskodnának a Mária-fához zarándoklók kiszolgálásáról, ellátásáról is. A völgyifaluiak elképzelései szerint a tájház múzeumként, néprajzi gyűjteményként működne, de lenne benne búza- és tökmagmalom, illetve pálinkafőző is. A fentarthatóságot oktatóközponttal, tanfolyamokkal, nyári táborokkal oldanák meg.Mindhárom elképzelés elnyerte a tanácstagok tetszését, de a vitában különböző kérdések merültek fel, így az, hogy vajon nem lenne-e elég egy tájház a községben, illetve az, ki és hogyan tudja majd működtetni, fentartani az épületeket, illetve a bennük folytatott tevékenységeket. Döntés nem született a tanácsülésen, a projekteket nem is rangsorolták, megállapításra került azonban, hogy vannak lehetőségek, pénzügyi források mind Szlovéniában, mind Magyarországon, amelyekből legalábbis el lehetne kezdeni a megvalósítást. A projektek bemutatása tájékoztatásként, előkészítésként szolgált, a döntés, ha egyáltalán lesz ilyen, valószínűleg az MMÖNK Tanácsának ülésén születik majd meg. Vida Törnar Judit, az LKMNÖK Tanácsának elnöke az ülésen kifejtette, mindenképpen jó és üdvözlendő, hogy a falvakban gondolkoznak a fenntarthatóságról is, ugyanis nem csak hagyományos múzeumjellegű tájházaktól van szó, hanem olyan házakról, amelyek legalább részben eltartják magukat.

A folytatásban a tanács egyhangúlag elfogadta az illetékes bizottság által javasolt döntést a nemzetiségi programokat kivitelező civilszervezetek számára kiírt 11 ezer eurós keretösszeg szétosztásáról. A pályázatra egyébként 26 civilszervezet jelentkezett, az igény több mint 32 ezer euró volt, vagyis háromszorosan meghaladta a keretet. A döntés értelmében a radamosi Harangvirág Turisztikai és Művelődési Egyesület három projektje 700, a kapcai József Attila ME projektje 250 euró támogatást kapott. A Petesházi Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület 400, a völgyifalui Petőfi Sándor KE három programra 600, míg a Hármasmalmi KE kettő programra 450 eurót kapott. A hosszúfalui Fehér Jani ME szintén három projektet nyújtott be, összesen 700 eurót kapott. A gyertyánosi Hajnal ME 650, a göntérházi Hetés ME 200, míg a petesházi Horváth József KE 200 eurót kapott. A felsőlakosi Arany János ME 600, a Lendvai Ifjak Egyesülete 700, míg a Gyertyánosi Turisztikai Egyesület 200 euró támogatásban részesült. A csentei és a hosszúfalui futballcsapatok egyaránt 150, míg a Radamosi ÖTE 350 euró támogatást kapott, a Csentei ÖTE és a Hosszúfalui ÖTE 150 euróban részesült. A Lendvai Íjászklub kettő projektre összesen 2 ezer eurót kapott, míg a Lóbarátok Egyesülete 300 eurót. A Csentei Szőlőtermesztők Egyesülete 250 euró támogatásra számíthat, míg a Lavina Kultúrklub 350-re. A lendvai Fotó-videó Klub és a Petroleum Beat Alkotó Egyesület 500, illetve végül a Padlás szintén 500 euró támogatásra számíthat.

A tanács nem egyhangúlag, de támogatta a meghívásos pályázaton kiosztásra kerülő 9 ezer euró szétosztását is. Ezek szerint az 1. Számú Lendvai KÁI 2 ezer, a II. Számú Lendvai KÁI 800, a Göntérházi KÁI pedig 1.640 euró támogatást kapott. A Lendvai Kétnyelvá Középiskola a programjaira 1.700 euró támogatást nyert, míg a Lendvai Óvodának 1.260 eurót ítéltek oda. Végül a Lendvai Galéria-Múzeum 1.000, míg a zeneiskola 600 euró támogatást nyert. A Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete ugyanezen a pályázati kiíráson 1.000 eurót kapott.