1945. július 9-ről 10-re virradó éjszaka, 72 évvel ezelőtt történt meg a muravidéki magyarság internálása Hrastovecre, illetve Šterntalba. Az 558 internáltról – zömében idős ember, nő, illetve gyermek – már néhány éve méltóságteljesen, nem utolsó sorban a szlovén politikum kimondott bocsánatkérése mellett tudunk megemlékezni. Ily módon emlékezhetnek, emlékezhetünk a Sárvárra internált szlovénekre is. Vagyis megközelítőleg 70 évre volt szükségünk a megbékéléshez, a kölcsönös tiszteladáshoz. A 20. század mindkét nemzetre igencsak fájó, zömében a mai napig nem tisztázott, leginkább pedig lélekben még mindig nem nyugtázott eseményeket zúdított. Az emberi lélek megnyugtatása, megbékélése a mi kötelességünk, ahogy még inkább az, hogy ügyeljünk arra, a múlt században történtek ne történhessenek meg újra. Annak ellenére, hogy kissé közhelynek, elcsépeltnek tűnik az előző mondat, attól még igaz, és állandóan szükséges figyelmeztetni rá. Hogyan? Például az idén elindított rendhagyó történelemórákkal, a történelemtanítás keretében, akár rendszeres tanagyagként. Vagy például ennek a cikknek a formájában! Mert ahogy fontos megbocsátani, úgy fontos emlékezni is. Emlékezet nélkül nem létezik nemzet, ahogy nincs magyar Szent István vagy éppen az 1848/49-es hősök nélkül, úgy muravidéki magyar sem lehet, ha nem tud saját hőseiről. A 72 évvel ezelőtt internáltak is a mi hőseink. Tehát emlékezzünk meg róluk!