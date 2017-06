A községi magyar önkormányzatok közvetlen állami finanszírozása már több éve a muravidéki magyar politika egyik fontosabb célja. Politikusaink, köztük a muravidéki csúcsszervezet elnöke és a nemzetiségi parlamenti képviselői is több ízben próbálta ezt különböző hivatalokban, szinteken elérni, mindeddig sajnos eredménytelenül. Nem hozott megoldást a múlt hétvégi tárgyalás sem, ahol tudomásunk szerint gyakorlatilag hivatalossá tette az olasz közösség, hogy nem támogatja ezt a megoldást – eddig ezt nem hangoztatták, inkább hallgatólagos támogatást biztosítottak a magyar közösségnek. Ahogy az ügyben tárgyaló Horváth Ferenctől megtudtuk, ez komoly problémát jelent, mert az illetékes állami szervek nem hajlandók bevezetni két külön megoldást az olasz és a magyar közösségnek. Vagyis nagy valószínűséggel a következő évre is marad az eddigi megoldás, a kormányrendelet általi finanszírozás, a községek és a községi magyar önkormányzatok közötti tárgyalás és a községi összegutalás. Nem biztos, de a megállapodás hiánya problémát jelenthet az idei évben elfogadásra tervezett nemzetiségi törvény szempontjából is.