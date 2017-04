A Dobronakon megtartott konferenciával a Muravidéken útjára indult a gazdaságfejlesztési program, Magyarország támogatása a muravidéki magyaroknak, a nemzetiségileg vegyesen lakott térségnek. Most az a tét, hogy minél több kisvállalkozó, a mezőgazdaságban, az idegenforgalomban, a különböző szolgáltatásokban tevékenykedő muravidéki ember éljen a soha nem tapasztalt lehetőséggel: magyar pályázati támogatással bővítse, fejlessze vállalkozását, valósítsa meg üzleti ötletét. A pályázatok lebonyolítására megalapított magyar regionális nemzetiségi intézet ennek szellemiségében a Pro Futura – a jövőnkért nevet viseli. Tegyünk arról, hogy eredményes legyen a pályázat, tegyünk a jövőnkért! A Dobronakon megtartott konferenciával a Muravidéken útjára indult a gazdaságfejlesztési program, Magyarország támogatása a muravidéki magyaroknak, a nemzetiségileg vegyesen lakott térségnek. Most az a tét, hogy minél több kisvállalkozó, a mezőgazdaságban, az idegenforgalomban, a különböző szolgáltatásokban tevékenykedő muravidéki ember éljen a soha nem tapasztalt lehetőséggel: magyar pályázati támogatással bővítse, fejlessze vállalkozását, valósítsa meg üzleti ötletét. A pályázatok lebonyolítására megalapított magyar regionális nemzetiségi intézet ennek szellemiségében a Pro Futura – a jövőnkért nevet viseli. Tegyünk arról, hogy eredményes legyen a pályázat, tegyünk a jövőnkért!

Május végéig lehet pályázni a gazdasági támogatásokra

Dobronakon több mint 300 érdeklődő vett részt – Pincétől Hodosig – azon a konferencián, melyen Kiss Parciu Péter, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium határmenti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára jelentette be, hogy elkészültek a gazdaságfejlesztési pályázatok. A beadványokat május 1-jétől 31-éig várják a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézetben. A konferencián egymást követték a pályázással kapcsolatos gyakorlati kérdések.

A Dobronakon egybegyűlteket Földes Gyula lendvai magyar főkonzul üdvözölte, a konferencia levezetői, Horváth Ferenc, az MMÖNK és Horváth József, a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet megbízott igazgatója nevében is. A főkonzul külön üdvözölte és egyben a gazdaságtámogatási felhívás bejelentésére felkérte Kiss Parciu Pétert, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium határmenti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkárát. Az eseményen jelen volt Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország szlovéniai nagykövete is.

– Rendkívül elégedett vagyok a mai konferenciával, hiszen több mint háromszázan gyűltek össze abból a célból, hogy meghallgassák a tájékoztatást és a muravidéki gazdaságfejlesztési kiírás bejelentését. Magyarország kormánya 500 millió forintot irányzott elő ennek megvalósítására a 2017-es évre. Ez a harmadik ilyen program, de az első a Muravidéken. Ezt a keretet a program sikerességének függvényében az anyaország várhatóan ki fogja egészíteni további támogatással. Pályázni három területről lehetséges: a mezőgazdaságból – parasztgazdaságok, mezőgazdasági termelők pályázhatnak –, a turizmus területéről, valamint a kis- és középvállalkozások számára is áll rendelkezésre pályázati lehetőség – mondta a helyettes államtitkár (első képünkön középen). A kiírásra a pályázatokat május 1-jével lehet benyújtani. – A konferencián egybegyűltek nagy száma alapján arra számítunk, hogy megfelelő számú pályázat érkezik majd, ami garancia arra, hogy a jóváhagyott 500 milliós keretet – a programok alapján – megfelelően tudjuk felhasználni, megfelelően hasznosul a muravidéki magyar közösség javára – mondta még a helyettes államtitkár.

Horváth József, a fejlesztési intézet megbízott igazgatója (képünkön jobbról) a pályázási jogosultság feltételeiről szólt, ezek a lakhely, illetve a székhely a kétnyelvű területen, valamint az igazgató, a tulajdonos, illetve a munkavállalók 50 százalékának a magyar nyelvtudása.

– Ezt teljesítve szinte már mindenki pályázhat, és azt szeretnénk, ha minél többen így tennének. Intézetünk mindenben segít. A pályázat két részre oszlik, most eszközökre és beruházásokra lehet pályázni. A mezőgazdaságban a legmagasabb pályázási összeg 15 ezer euró – ez EU-s szabály –, szintén ennyi a vállalkozások pályázatainál, a turizmusnál pedig beruházásokra is számítunk, itt 20 ezer euróig lehet majd pályázni. Fontos kérdés az intenzitás, hogy milyen arányú az önrész, amit mindenkinek biztosítania kell; ez 25 százalék és ezen kívül még az áfát kell állni. Például egy 10 ezer eurós fejlesztésnél a vissza nem térítendő összeg 5.850 euró, ennyit kap a pályázó. A pályázati felhívás egyszerű, a honlapunkon már látható, hogy mit kell a pályázáshoz beszerezni – mondta Horváth József. Fontos, hogy egy pályázó egy pályázatot egy tételre nyújthat be. A pályázatokat független értékelő bizottság értékeli az első körben Lendván, majd Budapesten. Az elbírálási határidő 90 nap. Áfára, más adókra nem igényelhető támogatás, s a megkapott támogatás összege az adózási szabályok értelmében bevételnek számít, így adózás alá esik.

A pályázatoknak ebben a körében számítógépekre (hardware és software), mikrobuszokra, személyautókra nem lehet pályázni, viszont az őszre esedékes újabb körre tekintettel az igényeket érdemes beadni a későbbi figyelembe vétel miatt (vannak ugyanis olyan tevékenységek, melyek űzéséhez alapeszköz a számítógép). Állatok vásárlására nem lehet pályázni, mint ahogy használt mezőgazdasági gépek beszerzésére sem. A pályázatot nem vetik el, ha az eszközöket, gépeket nem Magyarországról szállítják be. A későbbiekben komplexebb pályázatok is várhatók (mérnöki szolgáltatás, építés, például istállók esetében), valószínűleg piaci pénzforrások bevonásával is. A pályázati mellékletek egynyelvűek is lehetnek. A pályázat eredményeit közzéteszik, valamint a felhasznált pénzkeretet is, és a nem kihasznált összeget az újabb pályázatnál fel lehet használni, átcsoportosítással is.

A dobronaki konferencia a muravidéki magyarság gazdasági képességeinek megerősítésére biztató volt, amit Hancsik József dobronaki parasztgazdálkodó így fogalmazott meg:

– A konferencián való jelenlétből is látni, hogy a Muravidéken erősödni kezdett a vállalkozási szellem. Egyben pedig üzenet ez az aktuális politikumnak is, hogy ez a régió mennyire éhes a gazdasági fejlődésre.