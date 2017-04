A magyar külügyi tárcavezető Karl Erjavec szlovén külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokat a szlovén fővárosban, de találkozott Miro Cerar miniszterelnökkel, valamint Peter Gašperšič infrastrukturális miniszterrel is.Folyamatban van a két ország gázvezetékrendszerének összekötése, amely felkerült az Európai Unió kiemelt beruházási listájára, valamint a két ország áramhálózatának összekötése is. A hálózat révén néhány esztendőn belül 1,3 milliárd köbméternyi gázt tud majd forgalmazni a két szomszédos állam, aminek nyomán mindkettő ország energiabiztonsága rendkívüli mértékben megnő.A találkozón szó esett a két ország áramhálózatának összekötéséről is. Magyar oldalon minden beruházással végeztek, a szlovén oldalon pedig előreláthatólag 2018 végére fejezik be a munkálatokat. Ennek eredményeként szükség esetén a két ország tud majd egymástól villamos energiát vásárolni.A két fél tárgyalt a koperi kikötő, valamint az oda vezető vasútvonal bővítéséről is. A magyar vállalatok exporttevékenységük során tengeri kikötőként a koperi kikötőt használják a legnagyobb mértékben, ezért Magyarországnak erős nemzetközi érdeke fűződik ahhoz, hogy a koperi kikötő és az oda vezető vasúthálózat fejlesztésében is részt vegyen – hangsúlyozta Szijjártó Péter. Megállapodtak abban, hogy Magyarország készen áll pénzügyileg is részt venni ebben a fejlesztésben, cserében azért, hogy a magyar vállalatok hosszú távú bérleti szerződések keretében megteremthetik a jelenlétüket a koperi kikötőben, valamint azért, hogy magyar vállalatok részt vehetnek a vasúti fejlesztésben, továbbá a magyar vasúti teherfuvarozó vállalatok részt vehetnek abban a holdingban, amely ezen beruházás köré épülne. – Magyarország érdeke, hogy a nagy forgalmú koperi kikötőből a Közép-Európába irányuló forgalom Magyarországon haladjon keresztül – nyilatkozta a magyar tárcavezető.2019 végére Budapest és Ljubljana között végig autópályán lehet majd közlekedni, hiszen addigra elkészül az utolsó magyarországi szakasz kétszer kétsávosítása is.A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország szorosabbra kívánja fűzni a visegrádi négyek (V4) és Szlovénia együttműködését is. A V4-ek, valamint Ausztria és Szlovénia külügyminisztereinek találkozójára július 10-én kerül sor Budapesten, ez lesz az első programja a visegrádi magyar elnökségnek.