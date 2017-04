A Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumának (KEF) tagjaitól érkezett korábbi igényeknek megfelelően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megkezdi a pártoló tagság bevezetését a határon túli magyar gazdák körében is. Érintett ebben a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete (MMGVE) is. Az ülésen bejelentették, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) májusi küldöttgyűlésén módosítja alapszabályát, így a tervek szerint már júniusban megkezdődhet a határon túli magyar gazdák jelentkezése. A pártoló tagok minden információhoz hozzájutnak, valamint számukra is elérhetőek lesznek a rendes tagságot megillető szolgáltatások. Győrffy Balázs, a NAK és egyben a KEF elnöke szerint azért is érdemes élni majd a lehetőséggel, mert a kamaránál felhalmozott tudás és a szakmai igazgatóságokon folyó munka gazdag bázist kínál. Az is a pártoló tagság mielőbbi bevezetése mellett szól, hogy a tagi viszony egyfajta kapocs lesz minden magyar gazda között, hiszen csak jól szervezett, összetartó, egymás tevékenységét segítő magyarság képes a jelen kihívások között talpon maradni – tette hozzá. A kamara az alapszabály módosítása után a tagság előnyeit bemutató kampányt szervez a határon túli gazdák körében.