Szombat este Muraszombat központjában hegedűszó, magyar nóta áradt a város patinás étterméből, a Zvezda szállóból. Nem csupán muzsika, de ízletes vacsora és kiváló hangulat is várta azokat, akik az estét a muraszombati magyarok társaságában töltötték.

A Zvezda szálló étterme szépen megtelt vendégekkel, több mint hatvan bálozó foglalt asztalt az idei hagyományos Magyar Estre. Sečko Zsuzsa, a Muraszombati Baráti Kör Művelődési Egyesület elnöke és egyben az est főszervezője néhány kedves szóval köszöntötte a bálozókat, majd Schreiner Jenővel, a Harangláb Népzenei Együttes – rendezvény állandó zenei együttese – vezetőjével eltáncolta a nyitótáncot.

Az elnök lapunknak elmondta, hogy a tavalyi kisebb létszám után idén szinte teltházas a rendezvény, és ezért nagyon elégedettek. A hangulat ezúttal is kiváló volt, a sok ismerős, a magyarországi zenekar és a finom ételek pedig garanciát jelentenek arra, hogy a bálozók a Magyar Esten minden alkalommal jól érzik magukat.

Azt estről ezúttal sem maradt távol Naca és Mári sem. Car Anna és Sečko Zsuzsa személyében a két pletykálkodó asszonyság most is kifigurázta a modern technikát, a mai fiatalságot, a papucs vagy éppen szoknyavadász férfiakat és a hosszúnyelvű asszonyokat is, vidám perceket okozva a hallgatóságnak.

A muraszombati kis létszámú magyarság számára ez az alkalom testesíti meg a magyar identitást és az összetartozást. Itt találkoznak a muraszombatiak és a szélesebb vidék magyarjai, az elszármazottak és az otthon maradtak. És ahogy azt mi is minden évben tapasztalhattuk, az este mindig jókedvben telik, hamar táncra perdülnek a vendégek, az asztaloknál maradt társaságok pedig kellemes, vidám társalgással múlatják az időt. Amíg lesz Magyar Est Muraszombatban, addig sem a magyar nóta, sem a magyar szó nem veszik ki ebből a városból.