Múlt hét szerdán tartotta 14. soros ülését a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa. Elfogadták az önkormányzat 2016-os zárszámadását, illetve kiegészítő ajánlásokat tettek Lendva Község új alapszabályzatának javaslatához. Múlt hét szerdán tartotta 14. soros ülését a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa. Elfogadták az önkormányzat 2016-os zárszámadását, illetve kiegészítő ajánlásokat tettek Lendva Község új alapszabályzatának javaslatához.

Az LKMNÖK 2016-os zárszámadásának programrészét Vida Törnar Judit elnök mutatta be, kiemelve az oktatás és nevelés, illetve a kultúra területén elvégzett feladatokat. Említette a gyermek- és ifjúsági programokat, valamint a gazdasági programokat, a különböző kapcsolatokat az anyaországban, illetve a többi határon túli magyar közösséggel, a különböző rendezvényeket, amelyeken az LKMNÖK képviseltette magát. A zárszámadás pénzügyi részét a közösség könyvelője, Nedelko Erika mutatta be röviden. Eszerint a közösségnek valamivel több mint 200 ezer euró bevétele volt, míg a kiadások 203 ezret tettek ki, így az LKMNÖK a 2016-os évet minimális veszteséggel zárta, amely nincs hatással a tevékenységekre. A tavalyi év zárszámadását egyébként áttekintette az illetékes ellenőrzőbizottság is, amely nem talált rendellenességeket, s megállapította, a lendvai önkormányzata célszerűen használta fel az összegeket.

Miután a tanács vita nélkül, egyhangúlag elfogadta a zárszámadást, áttért Lendva Község új alapszabályzatának, illetve a statútumnak a magyar közösség különjogait biztosító passzusainak megvitatására. Az ülés előtt az illetékes statutáris-jogi bizottság már megfogalmazta módosítási javaslatait. Sobočan Gabriela bizottsági elnök szerint sok módosításra lesz szükség, mivel az előző alapszabályzathoz képest sok területen törlésre kerültek a magyar kisebbség jogai, de mivel az LKMNÖK beleegyezése szükséges az új községi alapszabályzat elfogadásához, nem félő, hogy az LKMNÖK javaslatai ne kerüljenek bele. A tanács kisebb módosításokkal elfogadta a beterjesztett módosításai javaslatokat, amelyeket közvetítenek a községhez, és azt kérik, kerüljenek a szövegbe még a második olvasat előtt, majd a jövőben az így módosított szöveget még egyszer áttekinti az LKMNÖK. Miután a tanács vita nélkül, egyhangúlag elfogadta a zárszámadást, áttért Lendva Község új alapszabályzatának, illetve a statútumnak a magyar közösség különjogait biztosító passzusainak megvitatására. Az ülés előtt az illetékes statutáris-jogi bizottság már megfogalmazta módosítási javaslatait. Sobočan Gabriela bizottsági elnök szerint sok módosításra lesz szükség, mivel az előző alapszabályzathoz képest sok területen törlésre kerültek a magyar kisebbség jogai, de mivel az LKMNÖK beleegyezése szükséges az új községi alapszabályzat elfogadásához, nem félő, hogy az LKMNÖK javaslatai ne kerüljenek bele. A tanács kisebb módosításokkal elfogadta a beterjesztett módosításai javaslatokat, amelyeket közvetítenek a községhez, és azt kérik, kerüljenek a szövegbe még a második olvasat előtt, majd a jövőben az így módosított szöveget még egyszer áttekinti az LKMNÖK.

A folytatásban a tanács a felsőlakosi Kósa Klára személyében új tagot nevezetett ki a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Tanácsába. Mocsnek Ottó nemrég delegált tanácstag egyéb elfoglaltságai miatt lemondott a tisztségről.

A különfélék között Varga István tanácstag a lendvai várgaléria tanácsának üléséről érkezve felhívta a tanács figyelmét az intézetben felmerült nehézségekre, az idei munkaterv minisztérium általi visszautasítására, illetve a már régebbi káderproblémákra is. A tanács ez ügyben megbízta a tanácselnököt, kezdeményezzen találkozót az intézet igazgatójával és próbáljon segítséget nyújtani.