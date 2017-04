A hétvégén Dobronakon a Kézművességek Háza alapkőletételével a népi iparművészet és a hagyományápolás új, jobb jövőt ígérő állomásához érkezett. Ez alkalomból a helyi szervezetek képviselői a ház jövőbeli szerepe kapcsán a fiatalok megnyerését is hangsúlyozták. Potápi Árpád János államtitkár pedig „a szülőföldön boldogulás” határon túli programja újabb állomásának nevezte a készülő objektumot, egyúttal köszönetet mondott a szlovén államnak a magyar kisebbség megmaradásához nyújtott segítségéért. Képünkön Car Anna, a dobronaki magyar közösség elnöke, valamint Pečnik Damjana és Potápi Árpád János államtitkárok az alapkőletételnél. A hétvégén Dobronakon a Kézművességek Háza alapkőletételével a népi iparművészet és a hagyományápolás új, jobb jövőt ígérő állomásához érkezett. Ez alkalomból a helyi szervezetek képviselői a ház jövőbeli szerepe kapcsán a fiatalok megnyerését is hangsúlyozták. Potápi Árpád János államtitkár pedig „a szülőföldön boldogulás” határon túli programja újabb állomásának nevezte a készülő objektumot, egyúttal köszönetet mondott a szlovén államnak a magyar kisebbség megmaradásához nyújtott segítségéért. Képünkön Car Anna, a dobronaki magyar közösség elnöke, valamint Pečnik Damjana és Potápi Árpád János államtitkárok az alapkőletételnél.

A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása

A fenti idézet volt a szlogenje Dobronakon a Dobronoki György-háznál a Kézművességek Háza szombati alapkőletételének, melyen szervezetek és intézmények méltatták a helyi kézművesség és az iparművészet hagyományának megtartását és taglalták jövőbe mutató lehetőségeit.

Car Anna, a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke köszöntőbeszédében lépésről lépésre vázolta azokat a folyamatokat a kézművességek felelevenítése terén, amelyek kiváltották a kézművességek házának az igényét, mellyel nem csak a jelennek, de a jövő kihívásainak is eleget tudnak majd tenni. – E helyen eddig is értékteremtő tevékenység folyt, 2009 óta szervezett keretek között zajlott a tevékenység és a képzés, melyet európai és hazai pályázatokból finanszíroztunk. Ezzel a hagyomány tiszteletét szeretnénk hatványozottan továbbadni a fiatal nemzedéknek. Ehhez az új beruházás új lehetőséget teremthet, akár új munkahelyeket is teremthet, de a hagyományőrzés jövőjét is új alapokra helyezheti – emelte ki.

Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő a falu nagy szülöttjének, Dobronoki Györgynek a példáját említette , aki az iskolaalapítás terén – a Nagyszombati Egyetem megalapításában – végzett úttörő munkát. Majd azokat a lehetőségeket, szerepeket vizsgálta, amelyeket a zalai-pannon térségben betölthet a ház a kapcsolatteremtés és a kézművesség gazdasági-turisztikai lehetőségeivel bezárólag.

Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár ünnepi köszöntőjében a helyi hagyomány megismerését a magyar nemzeti hagyomány fontos részeként említette, ezért annak továbbélését fontos célként jelölte meg. A magyar kormány és nemzetpolitika 2010 óta fokozott figyelmet szentel a határon túli magyarok szülőföldön boldogulásának, s ehhez támogatást is nyújt. Ugyanakkor köszönetét fejezte ki a szlovén államnak azért, hogy a magyar közösség fennmaradását, kulturális-oktatási fejlődését biztosítja a jövőben is.

Horváth Ferenc, a muravidéki magyar közösség elnöke felszólalásában üdvözölte a dobronaki beruházást, az anyaországnak megköszönve a muravidéki magyarságnak biztosított támogatásokat.

Az 50 millió forintos (körülbelül 160 ezer eurós) magyarországi támogatásból a Dobronoki György-házhoz egy pajtát, egy oktatásra és kiállításra alkalmas nagyobb helyiséget, valamint vendégszobákat szeretnének építeni. Az alapkövet ünnepélyesen Car Anna, Potápi Árpád János, valamint Damjana Pečnik, a szlovén kormány kulturális államtitkára helyezte el. Car Annának, a Petőfi Sándor ME sok éves vezetéséért a rendezvény záró szakaszában Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a Magyar Kormány Díszoklevelét nyújtotta át.