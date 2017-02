A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsának múlt heti ülésén a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (NMMI) 2017. évre javasolt szanálási terve mellett terítéken volt az óvodafejlesztési projekt ismertetése, a tervezett egyházi beruházások, a sportakadémia, illetve a szentlászlói tájház létrehozása is. Ismertették a magyar és a szlovén gazdaságfejlesztési programmal kapcsolatos információkat is. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsának múlt heti ülésén a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (NMMI) 2017. évre javasolt szanálási terve mellett terítéken volt az óvodafejlesztési projekt ismertetése, a tervezett egyházi beruházások, a sportakadémia, illetve a szentlászlói tájház létrehozása is. Ismertették a magyar és a szlovén gazdaságfejlesztési programmal kapcsolatos információkat is.

Még a napirend elfogadása előtt a tanács Orbán Dušan tanácstag javaslatára zártkörűnek nyilvánította – a 16 jelenlévő tanácstagból 9 szavazott mellette – az MNMI 2017. évre javasolt szanálási tervéről szóló napirendi pontot. A döntésekről, a határozatról Horváth Ferenc tanácselnök számolt be a nyilvánosságnak a napirendi pont után. Eszerint az MMÖNK Tanácsának elnöke csak az MNMI által számlákkal alátámasztott zárszámadást írhat alá, szükség esetén a csúcsszervezet kontójára külső revíziós céget bízhat meg az üzleti könyvek vizsgálatával. Emellett elfogadták azt is, hogy a tanácsülés utáni nappal az MNMI minden megrendelését, szerződését az intézet igazgatója mellett az intézet tanácsa elnökének és az alapító tanácsa elnökének is el kell látnia kézjegyével. Továbbá úgy határoztak, a szanálási terv – annak ellenére, hogy az intézet tanácsülésén nem került elfogadásra – megvalósítása elkezdődik, illetve azt is, hogy az erre létrehozott bizottság legkésőbb március 10-ig elkészíti a szanálási terv pontos koncepcióját.

A zártkörű napirendi pont után a tanács nyilvános ülésen folytatva munkáját a különböző magyarországi támogatások tervei kerültek megvitatásra. Az óvodafejlesztési projektet Varga Edit alelnök ismertette. A fejlesztés, beruházás célja a kétnyelvű óvodák felzárkóztatása, valamint a magyar identitás megerősítése. A projektben minden kétnyelvű óvoda részt vesz, a meglévő 100 millió forintos keretből (nagyjából 320–330 ezer euró) felújításokat végeznek a pártosfalvi, a gyertyánosi és a hosszúfalui óvodában, a lendvai és a dobronaki óvoda udvarán egy-egy korszerű játszóteret építenek, míg a fennmaradó óvodák esetében egy-egy játszótéri elem biztosításáról gondoskodnak. Emellett beszerzésre kerül egy úgynevezett mobil játszótér is. A keretből minden óvodában kialakítanak egy úgynevezett magyar sarkot is, illetve különböző anyaországi szakembereket biztosítanak az intézmények számára. Az említett javaslatot a tanács elfogadta, ahogy a 30 millió forintos (körülbelül 100 ezer euró) egyházi beruházási javaslatot is. Eszerint 19 ezer eurót fordítanak a szentlászlói református keresztyén egyház parókiájának felújítására, 23 ezret a dobronaki, 42 ezer eurót pedig a lendvai plébánián tervezett beruházásokra. Az evangélikus egyház domonkosfai templomának felújítására 6, míg a lendvai evangélikus egyházközösség beruházásaira 10 ezer eurót hagytak jóvá.

A tanácstagok megvitatták a majdnem 2 millió euró keretösszegű sportakadémia-beruházási koncepciót is, amelynek fő célja egy 30 fő befogadására képes középiskolai kollégium létrehozása, megépítése, amely az említett összeg megközelítően felét emésztené fel. A keretösszeg másik feléből létesülne a labdarúgó- és röplabdaiskola, az ehhez szükséges segédpályák, illetve a fiatalok szállításához szükséges járművek is. A projekt befejezési határideje 2018 vége, és a felcsúti Puskás Akadémia mellett a szlovén és a magyar labdarúgó-szövetség szakmai gárdája is segíti. A létesítmény későbbi működtetésére jelenleg még nincs garancia, de az anyaország mellett számítanak a szlovén labdarúgó-szövetségre is.

Végül a tanácstagok megvitatták a szentlászlói tájház és méhészeti oktatóközpont tervezett beruházásait, amelyre az anyaország 50 millió forintot (körülbelül 160 ezer euró) hagyott jóvá. Az ehhez szükséges ingatlan megvásárlása 14 ezer euró összegben már megtörtént.

Végül a tanács meghallgatta Horvát Józsefet, a Magyar Regionális Fejlesztési Intézet megbízott igazgatóját, aki röviden ismertette a Muravidék Gazdaságfejlesztési Programjának megvalósítási tervét. A programra a magyar kormány megközelítőleg 1,6 millió eurós keretet biztosított. A megbízott igazgató szavai szerint a pályázatok várhatóan két körben, márciusban és júniusban jelennek meg. A program még egyeztetés alatt áll, ugyanis a pályázat kiírásához szükséges az illetékes szlovén tárcák beleegyezése is. Az említett gazdaságfejlesztési intézet lendvai irodája és honlapja napokon belül fogadni tudja az érdeklődőket. Párhuzamosan a magyarországi támogatások felhasználási rendszerének megalkotásával folyik a szlovén kormány által az idei évre biztosított 350 ezer eurós keretösszeg felhasználási stratégiájának elkészítése is, a cél pedig a kormány beleegyezése után az, hogy a pályázatok az év első felében jelenjenek meg.

Az ülés végén az MMÖNK Tanácsa az MNMI tanácstagságáról lemondott Bacsi László helyett Šantak Borutot választotta meg, míg az MMÖNK ifjúsági bizottságában Sanca Leonidát Bogdán Attila váltja.