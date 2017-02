Az uniós bíróság szerint az Európai Bizottság nem utasíthatta volna el a két éve indított polgári kezdeményezést, amely szerint az őshonos kisebbségek védelme uniós ügy. Az uniós bíróság szerint az Európai Bizottság nem utasíthatta volna el a két éve indított polgári kezdeményezést, amely szerint az őshonos kisebbségek védelme uniós ügy.

2013 júliusában egy polgári bizottság „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” című európai polgári kezdeményezésre irányuló javaslatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz. A kezdeményezés arra irányul, hogy felkérje az Európai Uniót a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmének javítására, valamint az Európai Unió kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítésére. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) dél-tiroli kongresszusán elindított kezdeményezést az Európai Bizottság a következő évben, 2014-ben utasította el. A brüsszeli testület akkori indoka szerint ugyanis a beterjesztés az őshonos nemzeti kisebbségek védelmét, identitásuk megőrzését szolgáló jogszabálycsomag megalkotásáról szól, ami nem uniós hatáskör. Az elutasítás után, ugyanabban az évben a kezdeményezők a luxemburgi székhelyű uniós bíróságon megtámadták a brüsszeli döntést. Az Európai Bíróság pénteki állásfoglalása lényegében azt mondja ki, hogy az Európai Bizottság nem indokolta meg kellően, miért utasította el a kezdeményezés regisztrációját, ami az aláírásgyűjtés előfeltétele lett volna. A hasonló, uniós hatáskörbe tartozó kérdésekről szóló polgári kezdeményezésekre 2013 óta van lehetőség. Ennek lényege, hogy az EU legalább hét országának legkevesebb egymillió polgára aláírásával adott ügyben törvénykezésre kérheti az Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet. Ha tehát egy éven belül meglesz a szükséges számú aláírás, akkor a két testületnek foglalkoznia kell a témával és az uniós országok számára kötelező törvényt kell alkotnia.

Az óriási jelentőségű törvényszéki döntés után az Európai Bizottság újra fogja vizsgálni a polgári kezdeményezést, illetve a beadvány korábban kifogásolt elemeit, hogy azok mégis uniós hatáskörbe tartoznak-e. Ha Brüsszel ezek után befogadja a kezdeményezést, akkor elkezdődhet az egymillió aláírás összegyűjtése hét országból. Siker esetén a folyamat következő fázisa, hogy az Európai Bizottság jogalkotási tervezetet készít, amit aztán az Európai Tanács elfogadhat és az Európai parlament is vizsgálhat, illetve jóváhagyhat. A lényeg, hogy ezáltal változhatnak az őshonos nemzeti kisebbségek jogai.