A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) Tanácsa hétfői ülésén döntött az egyetemisták tanulmányi támogatására megjelent felhívás nyerteseiről: mind a tíz pályázó támogatásban részesül, a havi összegről – a többi nemzetiségi önkormányzattal ellentétben – nem akarják tájékoztatni a nyilvánosságot. A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) Tanácsa hétfői ülésén döntött az egyetemisták tanulmányi támogatására megjelent felhívás nyerteseiről: mind a tíz pályázó támogatásban részesül, a havi összegről – a többi nemzetiségi önkormányzattal ellentétben – nem akarják tájékoztatni a nyilvánosságot.

Az önkormányzat az évi költségvetésében kilencezer eurót hagyott jóvá a felsőfokú tanulmányok támogatására, melynek elnyerése, illetve a havi összeg meghatározása szabályzat (pontozás) alapján történik. Az idei tanévben Bogdan Attila, Bogdan Laura, Bogdan Manuella, Nađ Anamarija, Varga Teodor, Varga Emili, Car Dominik, Gaál Enikő Éva, Gaál József és Kovács Álmos egyetemisták nyerték el a hazai nemzeti önkormányzat támogatását.

Az ülés folytatásában megvitatták a községi nemzeti önkormányzatok közvetlen finanszírozásának kérdését: a magyar közösség nyolc évvel ezelőtt beterjesztett – az állam részéről nem támogatott – kezdeményezésének kronológiáját Göncz László parlamenti képviselő vázolta röviden, hangsúlyozva, hogy most, a községek finanszírozásáról szóló törvény „megnyitásával” lát esélyt arra, hogy a községi nemzeti önkormányzatok szubjektumként jelenjenek meg a törvényben, amivel megszűnne a közvetlen finanszírozás első akadálya. Ezért felhív minden nemzeti önkormányzatot és a csúcsszervezetet, hogy a közvita során küldjék el módosító javaslataikat a községek finanszírozásáról szóló törvényhez.

A tanács rövidebb vita után – Koren Stefán tanácstag felvetette, hogy az alkotmány szerint a közvetlen állami finanszírozás mellett a községeknek egyéb adó jellegű bevételeiből is finanszíroznia kellene a nemzeti közösségeket – egyhangúlag elfogadta azt a határozatot, hogy a szlovén kormány az alkotmány és a vonatkozó törvény értelmében tegye lehetővé a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség közvetlen finanszírozását az állami költségvetésből. A határozatot módosítási javaslatként továbbítják a közvitában lévő törvényhez.

A továbbiakban Kovács Attila tanácstag megkérdőjelezte, miért javasolta az MMÖNK a nemzetiségű jelentőségű intézmények sorába a 2017-es évre a Muravidéki Pedagógusok Egyesületét is, és miért levelező ülésen döntött e témában. Szerinte a meghatározott nemzetpolitikai kritériumoknak megfelel a Dobronaki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület is, hiszen fontos és az egész régióra ható tevékenységet folytat, ezért javasolja, hogy a tanács jelölje a kiemelt intézetek körébe és javaslatát továbbítsa az MMÖNK-hoz. A tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Az ülésen jelenlévő Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke magyarázatot adott a felvetésekre (idő szűke miatt megszervezett levelező ülés, 10 éves központi jellegű szakmai egyesület), és hangsúlyozta, hogy a döntés nem Lendván, hanem Budapesten születik meg. Kovács Attila azon javaslatát, hogy párhuzamban a pedagógus egyesülettel a Petőfi Sándor ME is tervezze egy munkatárs alkalmazását, a tanács elvetette.