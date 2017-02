Január 27-én címezve a Szlovén Országgyűlés két nemzetiségi képviselője levélben hívta fel az illetékes közigazgatásért felelős tárcavezetőt a kétnyelvű közigazgatási egységek egyébként kétnyelvűsített honlapjain még megtalálható hibákra. Az üzemeltető a hibák egy részét már ki is javította. Január 27-én címezve a Szlovén Országgyűlés két nemzetiségi képviselője levélben hívta fel az illetékes közigazgatásért felelős tárcavezetőt a kétnyelvű közigazgatási egységek egyébként kétnyelvűsített honlapjain még megtalálható hibákra. Az üzemeltető a hibák egy részét már ki is javította.

Roberto Battelli olasz és Göncz László magyar nemzetiségi képviselő levelük elején megköszönik Boris Koprivnikar közigazgatási miniszternek, hogy a parlament nemzetiségi bizottságának határozata és a tárcával folytatott megbeszélések alapján a kétnyelvű közigazgatási egységek webes honlapjai felülépítésre kerültek. Így a két őshonos kisebbség polgárai olaszul, illetve magyarul is használhatják az internetes felületeket, vagyis saját nyelvükön is részt vehetnek a közigazgatási eljárásokban, illetve eljárhatnak az egyéb közigazgatási ügyekben. A 2016 decemberében elvégzett felülépítés kapcsán azonban a két képviselő néhány hibát is észlelt, s ezekre figyelmeztette az illetékes tárcavezetőt. Megállapították, hogy a kétnyelvű közigazgatási egységek (Koper, Piran, Lendva) honlapjainak bevezető főoldala továbbra sem kétnyelvű, ahogy magának a közigazgatási egységnek a megnevezése sem. Az említett hiányosság a levélírók szerint nincs összhangban az alkotmányi és a törvényi rendelkezésekkel, leginkább a hivatalos nyelvek egyenrangúsága és az úgynevezett „látható kétnyelvűség” szempontjából. Ezt a hiányosságot a honlap üzemeltetője az eltelt néhány napban még nem javította ki, a figyelmeztetéssel összhangban azonban kijavított néhány észlelt hibát, így például a nyelvválasztási mezőt a korábbi angol nyelv helyett magyarra, illetve olaszra cserélte. A honlapüzemeltető jelenleg még nem tett eleget annak sem, hogy a honlapról nyíló törvényi rendelkezések, szabályzatok is elérhetők legyenek olasz és magyar nyelven, eleget tett azonban annak, hogy az „Életesemények, űrlapok” mező alatt megjelent a magyar szöveg, ahogy a közvetlen kapcsolat szintén elérhető magyarul és olaszul is az „e-közigazgatás” portálra.