Szombaton a kapcai József Attila Művelődési Egyesület kopjafát állított a magyar kultúra közelgő ünnepe alkalmából. Zágorec-Csuka Judit költő verssel, Herženjak Mária, a művelődéi egyesület vezetője pedig ünnepi szavakkal köszöntötte a jelenlévőket. Szombaton a kapcai József Attila Művelődési Egyesület kopjafát állított a magyar kultúra közelgő ünnepe alkalmából. Zágorec-Csuka Judit költő verssel, Herženjak Mária, a művelődéi egyesület vezetője pedig ünnepi szavakkal köszöntötte a jelenlévőket.

A magyarságot szimbolizáló jel Horváth Ottó zalabaksai polgármester adománya, s a kopjafa átadása elsősorban a falu kultúráját ápoló kultúrkör tagjainak szól, akik évtizedek óta őrzik a dalos hagyományt és az általános kultúrszint emelésén fáradoznak. Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke beszédében kifejtette, József Attila költészete összevág a kapcaiak törekvéseivel, különösen az általa oly kedvesnek tartott „dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes” versrészlet, mely mottója is lehetne az egyesületnek. A szlovén–magyar kapcsolatok ápolásáról elmondta: mindannyiunk közös boldogulása a cél, s ebben Kapca mint az utolsó magyar falu a kétnyelvű területen – s az első a másik oldalról nézve – példamutató lehet.









A zalabaksai Horváth Ottó már adományozott egy József Attila-emléktáblát a három éve a baksaiakkal megállapodást is aláíró egyesületnek, most pedig a magyarságot szimbolizáló kopjafát hozta el, melyet saját kézműves műhelyében faragott. Horváth Ottó elmondta: 50 éve jár a Muravidékre feleségével, aki hímzésekkel foglalkozik, ő a szarudíszek, illetve a népi faragómesterség nyomdokain halad. A régi tárgyak gyűjtését is felvállalták, gyűjteményük a nagyközönség részére is látogatható.

A kopjafát felszentelő Dolamič Martin – Konrad lendvai plébános azt kívánta, hogy a kopjafa a szép magyar énekek, a színjátszás és a tánckultúra mellett az élet kultúráját hirdesse.

A kulturális műsorban fellépett a helybeli népdalkör, de Zalabaksáról is érkeztek előadó vendégek: Berkes József a saját verseit, Papp Ferenc pedig az egyesületi névadó, József Attila két versét adta elő.