A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség közreműködésével a magyar kormány 2017-ben jelentősebb összegű támogatásban részesíti a muravidéki kétnyelvű óvodákat. A megalakult projektcsoport programterve alapján elsősorban eszközfejlesztésre, magyar sarkok kialakítására, játszóterek létrehozására és szakmai továbbképzésekre kívánják szánni a támogatást. A program decemberben az oktatási ülésen, illetve az MMÖNK legutóbbi januári ülésén is bemutatásra került. A részletekről lapunknak a projekt szakmai vezetője, Varga Edit számolt be.

– Mintegy 80–100 millió forintról beszélhetünk, ami jelentős összeg. Arra törekszünk, hogy ebből mindenki részesüljön, Lendva, Dobronak és a Dombvidék óvodái egyaránt. A magyar szakmai aktíva – a muravidéki óvodák óvónői alkotják, hét tagja van, minden intézményből egy, Lendváról két pedagógus – próbálta a saját óvodáik igényei alapján kidolgozni, mi lenne szükséges, min kellene javítani vagy bővíteni. A tervezetünket területekre osztva készítettük el.

Több dolog is bekerült a programunkba, szeretnénk például Magyarországról olyan népművész szakembert behozni az óvodáink életébe, aki a rendszeres látogatások alkalmával népdalokat, néptáncot oktatna, nem csak a gyerekek, hanem a pedagógusok számára is. Szeretnénk magyar nyelvfejlesztő sarkokat létrehozni a gyerekeknek, illetve magyar folyóiratokat, nevelő jellegű szakkönyveket az óvónők részére. Ha még adódna lehetőség, akkor kiemelten fontos lenne egy logopédus szakember foglalkoztatása is; erre minden óvodában volna igény, különösen a magyar nyelvi logopédiára. Szintén hangsúlyos eleme a programnak az egyetemekkel való kapcsolatfelvétel. Itt magyarországi egyetemekről volna szó, ahonnan óvónő- és pedagógus-gyakornokokat fogadnánk, vonnánk be a foglalkozásokba és akár cserekapcsolatot is lehetne kialakítani. Hiszen tudjuk, hogy az óvónők szlovéniai képzése alatt nem kapnak magyar képzést, csak fakultatívan tanulják a nyelvet. Ezzel gyakorlatilag egész generációk estek ki, akik nem részesülnek kellő magyaroktatásban. A tapasztalatcsere is fontos, és emellett plusztudást kapnánk például a gyermekirodalom, a népdalok, a mondókák terén, illetve egy magyar gyakornok a gyerekeket is arra ösztönözné, hogy többet használják a magyar nyelvet.

Játszóházak kialakítása is szerepel a tervekben, Dobronakon és Lendván hetente egy alkalommal, amikor a gyerekekkel külön foglalkozások lennének, ehhez persze egy külön helyiség is kell.

Fontos, hogy a gyerekek mellett a szülőket is be tudjuk vonzani. Tudjuk, hogy a vegyes házasságok mit hoznak magukkal, általában a szlovén nyelv a dominánsabb, és ennek visszafordíthatatlan következményei lesznek a megmaradásunkra. Hiszen már ma is jól látható, hogy vészesen fogynak a magyar ajkú gyerekek, és sajnos nem is az óvodában, hanem már egészen kiskorban, hiszen a családban kezdődik a beszéd és ezzel a nyelv elsajátítása. Szeretnénk, ha minden előnyét élvezni tudnák ennek a programnak a családok, és a magyar nyelvet lehetőségként is látnák. Ezért a családoknak koncerteket, bábelőadásokat szerveznénk, hiszen ilyen programokkal motiválni lehet a gyerekeket és a közös családi program lehetősége is benne van. Aztán egy kicsit nagyobb igényű dolog, de annál sokrétűbb: a tájházakba életet vinni, állatsimogatót nyitni, játszóházzal összekötni, lehetőséget kínálva a szülőknek a találkozásra, a családi kikapcsolódásra, a gyerekeknek pedig a játékra, a tanulásra. Mindenképpen olyan kell, ami még nincs, ami pluszt jelent a családoknak.

Nyári táborok szervezése is bekerült a terveinkbe. Főleg óvodások és kisiskolások számára, drámapedagógiai foglalkozásokkal és minél színesebb, minél vonzóbb történésekkel.

Azt még el kell mondani, hogy a programok nem csak a magyar ajkú gyerekeknek szólnak, hanem a szlovén gyerekeknek is, hiszen ez egy plusz lehetőség számukra is.

A szerződés még nincs aláírva, még lehet rajta dolgozni, bővíteni, esetleg kivenni belőle. Aztán ha ez megtörténik, akkor minden erőnket belefektetve fogunk dolgozni. A szerződés aláírására egy-két héten belül sor kerül – nyilatkozta a projektvezető.