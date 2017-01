A múlt héten a két őshonos nemzeti közösség képviselői a községek finanszírozásáról szóló, módosításra kerülő törvény kapcsán a községi nemzeti közösségek finanszírozásáról tárgyaltak a Közigazgatási Minisztérium illetékeseivel. A múlt héten a két őshonos nemzeti közösség képviselői a községek finanszírozásáról szóló, módosításra kerülő törvény kapcsán a községi nemzeti közösségek finanszírozásáról tárgyaltak a Közigazgatási Minisztérium illetékeseivel.

Az olasz közösség öt képviselőjén kívül a megbeszélésen jelen volt Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, Car Anna és Jakoša Emerik községi önkormányzati elnökök, valamint Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő is.

A kisebbségi képviselők elégedetlenül távoztak a fővárosból. Horváth Ferenc elmondása szerint már a tanácskozás elején kiderült, hogy az állam képviselői úgy gondolják, a nemzeti önkormányzatok finanszírozása nem tárgya ennek a törvénynek, azt majd az úgynevezett nemzetiségi kerettörvény tisztázza, ami véleménye szerint merő ellentétben van az eddig képviselt elvekkel, legalább is a tavalyi finanszírozási rendelet elfogadása kapcsán képviselt állásponttal.

– Attól tartok, hogy sem ezzel, sem majd a kerettörvénnyel nem tudjuk elérni a kívántakat, amolyan örökzöld téma lesz belőle – mondta Horváth Ferenc. – Általánosságban olyan benyomást kaptam, hogy a kormányzat képviselői nem a két őshonos kisebbség érdekeit képviselik, teljesen más szemszögből látják a dolgokat, más irányba szeretnék elvinni a községi magyar önkormányzatok finanszírozását. Egyetértünk a felvetéssel, hogy a pénzelést kritériumokhoz kell kötni, de úgy gondolom, ezeket csakis a nemzetiség beleegyezésével lehet megfogalmazni. A minisztérium és véleményem szerint a Nemzetiségi Hivatal is azon az állásponton van, hogy csak programok szerint történjen a finanszírozás, amit mi is el tudunk fogadni, azt azonban nem, hogy a programokat a községek bírálnák el.

Az MMÖNK Tanácsának elnöke elmondta azt is, a tárca képviselői kimondták, változtatni szeretnének a kétnyelvűség céljaira a kétnyelvű községekbe érkező keretösszeg megosztási arányán, ami véleménye szerint nagy nehézségeket hozhat, ugyanis félő, hogy az öt érintett község összeveszik a kereten, általuk pedig az öt nemzeti közösség is. Emellett nem látja annak biztosítékát sem, hogy az esetlegesen nagyobb kerethez jutó község nagyobb arányban folyósítja a támogatást a községi nemzetiség felé. – Tartok attól is, hogy a kritériumokat majd úgy alakítják ki, hogy ezek inkább a községeknek kedvezzenek, nem pedig a nemzetiségi önkormányzatoknak, éppen ezért fontos, hogy kiálljunk a vegyesbizottságon is megerősített megállapodás mellett, miszerint a kritériumokat csak a nemzeti közösségek beleegyezésével lehet elfogadni – mondta az elnök.