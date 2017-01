Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) elnöke a múlt héten munkamegbeszélést, egyeztetést tartott Maja Makovec Brenčič szlovén oktatási tárcavezetővel. A terítéken a kétnyelvű általános és középiskolai oktatás, illetve a felsőoktatás is szerepelt. Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) elnöke a múlt héten munkamegbeszélést, egyeztetést tartottszlovén oktatási tárcavezetővel. A terítéken a kétnyelvű általános és középiskolai oktatás, illetve a felsőoktatás is szerepelt.

A megbeszélésen több nemzetiségileg aktuális téma is górcső alá került. Tárgyaltak a két őshonos közösség külön oktatási törvényéről, vagyis ennek várható módosításairól. Az MMÖNK által a közelmúltban elkészített módosítási csomagot a minisztérium illetékes bizottsága már megtárgyalta, azonban továbbra is váratnak magukra a bizottság szakmai megjegyzései, amire a tárgyalások során a magyar fél figyelmeztette a tárcavezetőt. Horváth Ferenc elmondása szerint szó esett a különböző szakmai továbbképzések részvételi díjairól is, amelyek esetében a közösség azt javasolja, térjünk vissza a megközelítőleg 10 évvel ezelőtti gyakorlathoz, amikor a kétnyelvű rendszerből érkező szakemberek költségeit az állam akár 100 százalékos arányban is fedezte. A gyakorlat megszűnt, emiatt azonban a kétnyelvű rendszerből érkezők részvételi díjait leginkább a kis létszám miatt szinte lehetetlen kifizetni, így ezek rendszerint el is maradnak. A közösség kérése ebben az esetben tehát a részvétel állami finanszírozása.

A tárgyalásokon megvilágították a magyar nyelv tanulási lehetőségeit a kétnyelvű területen kívül is, elsősorban Muraszombatban és Ljubljanában, az ottani általános iskolákban, az elképzelés szerint közösen egy intézményben. Erre vonatkozóan a közösség még 2014 folyamán megtette javaslatait mind szervezési, mind pénzelési szempontból, de sajnos ez idáig semmi sem történt. Talán még égetőbb témát érintettek a kétnyelvű tankönyvek kérdésével, mert a kétnyelvű általános iskolák jelzései szerint több tantárgynál hamarosan ezek nélkül maradnak, míg középiskolai szinten ez már jelenleg is jellemző. Bizonyos kétnyelvű tankönyvek ugyanis már csak külön engedéllyel használhatók, néhány viszont még nem jelent meg, annak ellenére, hogy már ki lettek adva fordításra.

Mindezek mellett szó esett a közösségi tervekről, miszerint kézműves és művészeti iskolát is szeretnének létrehozni elsősorban az általános iskolás nemzedéknek, de ennek kapui nyitva állnának az érdeklődő felnőtteknek is. A tervezett kilencosztályos oktatás pontosan meghatározott tanmenet szerint folyna heti négy órában, ami évi szinten 140 tanórát jelentene mind elméleti, mind tervezési és gyakorlati szinten. Az elképzelések szerint fazekasság, mézeskalács-készítés, hímzés, kosárfonás és más hagyományos tevékenység is tanulható lenne, a tanulók által készített termékek pedig egy szintén tervezett üzletben lennének megtekinthetők, illetve megvásárolhatók. A tervezett művészeti iskola keretében elsősorban magyar népi zenét és táncot oktatnának, de egyéb képzőművészeti területek is jelen lennének.

A csúcsszervezet elnöke kérte az állam pénzügyi és szakmai segítségét a Lendvai KKI csapatának a Robocup Junior 2017 versenyhez, amelyet az idén Japánban szerveznek meg, továbbá a sikeresnek bizonyult magyar mint környezetnyelv projekt rendszerszintre emelését is, valamint a Lendvai KKI Középiskolai Központtá emelését, amelyet az intézmény már tavaly kezdeményezett. A tervek szerint a központ keretében két szervezeti egység lenne, egy általános oktatási és egy szakoktatási, ehhez a kettőhöz pedig a legújabb fejlemények szerint csatlakozhatna a labdarúgó-akadémia harmadikként a rábavidéki szlovénség és Zala megye részvételével. A kétnyelvű középiskola kapcsán szó esett a meglévő oktatási programok folytatásáról, illetve módosításáról, valamint újabbak bevezetéséről is, természetesen egyikben sem vesztve szem elől a nemzetiségi nyelv szempontjait.

A tárgyalásokon természetesen szót ejtettek a Maribori Magyar Tanszékről is, amely 2004-ben kiesett az addigi finanszírozási rendszerből, ennek folytán évről évre rosszabb a helyzete, tehát az egyedüli megoldás a külön státusz megszerzése lenne, amely magába foglalna újabb illetékességeket is, a javaslat szerint például egy kötelező jellegű oktatási modult magyar nyelven a kétnyelvű területeken tanítani óhajtó szaktanítói gárda számára.