Lemondásra szólították fel az MNMI igazgatóját

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa hétfő esti ülésén számos fontos témát tárgyalt meg, annak függvényében is, hogy idén összesen 730 millió forint anyaországi támogatás érkezik a Muravidékre. A MNMI-vel kapcsolatban pedig Horváth Ferenc elnök szavazást javasolt az intézet igazgatónőjének visszahívásáról, melyet – a tanács nem kis meglepetésére – saját elnöki tisztsége további végzéséhez kötött, egyfajta bizalmi szavazássá is téve a kérdést.

Anyaországi támogatások

A magyar kormány a muravidéki magyarság gazdaságfejlesztési programjaira jóváhagyott támogatás mellett december végén a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területére a 2017-es évre további 730 millió forint támogatást hagyott jóvá, éspedig 600 milliót a futballakadémia és a középiskolai kollégium kiépítésére, 50 milliót a Dobronoki György-ház továbbfejlesztésére, 50 milliót a szentlászlói tangazdasági központ befejezésére és 30 milliót egyházi beruházásokra. A projektek részleteit az MMÖNK, illetve a községi nemzetiségi szervezetek most készítik.

Nemzetiségi oktatási programok

Emellett az anyaország oktatási programokra is támogatást biztosít, a pontos összeg még nincs meghatározva. Erre a célra elkészült az óvodai program munkaterve (a magyar nyelvi kötődés erősítése, ismét egy hálózatba kötni a kétnyelvű óvodákat, óvónők nyelvi képzése...), melyet Varga Edit, a tanács alelnöke mutatott be. A tagok a munkatervet támogatták, s megvalósítását szükségesnek látja az oktatási bizottság is. Elkészült az oktatás területére tervezett nemzetiségi stratégia is (magyar identitást erősítő foglalkozások, kézműves szakiskola létrehozása, gyerekprogramok – Ringató, Magyar fészek – folytatása, tankönyvek nyomtatása, beiskoláztatási támogatás...), melyről a magyar közösség vezetősége tárgyal a héten a szlovén oktatási minisztériummal és az országos oktatási intézettel is – értesítette a tanácsot az elnök.

Továbblépés az oktatás területén, hogy a szerződés decemberi aláírásával hivatalosan is elkezdődött az úgynevezett harmadik EU-s nemzetiségi oktatási projekt, „A nemzetiségi oktatás minőségének növelése a szlovéniai magyar nemzeti közösség és a magyarországi szlovén nemzeti közösség részére” című programok megvalósítása. A 2020 augusztusáig tartó projekt költségeinek összege 360 ezer euró, melynek egyharmadát Rábavidéken, kétharmadát a Muravidéken kell programokra fordítani. Az elsődleges cél egy minőségi, pedagógiailag és nyelvileg képzett tanári szakemberállomány biztosítása a kétnyelvű oktatásban. A projekt vezetője Horváth Ferenc.

Vissza nem térítendő támogatás a Minta Kft. terjeszkedésére

A Szlovén Regionális Fejlesztési Alap, azaz az úgynevezett Ribnicai Alap tavaly december közepén megjelent, a kétnyelvű térségekre vonatkozó pályázatának január 10-i beadási határidejére a Muravidékről az MMÖNK nyújtotta be pályázatát a 140 ezer eurós vissza nem térítendő támogatási eszközökre. A projekt fő célja a Minta Kft. terjeszkedése és gazdasági tevékenységének fejlesztése. A programban irodahelyiség vásárlását (70 ezer euró), egy személy meghatározott idejű foglalkoztatását (48 ezer euró), a cég üzleti tervének elkészítését (10 ezer euró), a turizmus fejlesztési stratégiájának elkészítését (10 ezer euró) és a cég arculatának kidolgozását (2 ezer euró) határozták meg. A pályázat végső elbírálását a Ribnicai Alap végzi majd, egyedüli pályázóként viszont nagy az esély, hogy a program támogatást nyer. A tanácstagok a tervet egyhangúlag támogatták.

A községek finanszírozásáról szóló törvény nemzetiségi vonatkozásban

A tanács tárgyalt a községek finanszírozásáról szóló törvény módosításáról, pontosabban a 20. cikkelyről, mely a nemzetiségileg vegyesen lakott községek és a magyar és az olasz őshonos nemzeti közösségek tevékenysége és működése finanszírozását határozza meg. A muravidéki magyar nemzeti közösség javaslata a tanács egyhangú döntése alapján az, hogy a módosult cikkely egyértelműken határozza meg a községi magyar nemzeti közösségek közvetlen finanszírozását (mint ismeretes, most a községeken keresztül kapják a támogatást), és határozza meg százalékban, illetve pontarányban a községek és a nemzeti közösségek közti 30:70 arányú felosztást. A magyar közösség képviselői a Közigazgatási Minisztériumban e témában a január 11-én összehívott ülésen folytattak tárgyalásokat.

Lemondási felszólítás

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) körül kialakult helyzet (pénzügyi veszteség, sajtótájékoztató és Mess Attila rendező felszólalása a legújabb színdarab bemutatója előtt, konfliktusok az alapító MMÖNK és az intézet között...) tükrében Horváth Ferenc tanácselnök szerint az MMÖNK által alapított intézetben megérett az idő a helyzet újragondolására. Szerinte Kepe Kocon Lili igazgatónő már nem megfelelő személy az intézet vezetésére, ezért azt javasolta, hogy az MMÖNK Tanácsa szólítsa fel Kepe Kocon Lili igazgatónőt, hogy 10 napon belül mondjon le tisztségéről. A tanács döntését saját elnöki tisztségéhez kötötte, mint mondta, abban az esetben, ha a tanács nem támogatja a javaslatát, lemond az elnöki posztról. Ezt mandátuma felénél egyben bizalmi szavazásnak is tekinti. A rövidebb vita során Soós Mihály tanácstag az elnök javaslatát egyfajta zsarolásnak nevezte, mert alternatívához kötötte a döntést, Vida Törnar Judit tanácstag, az MNMI Tanácsának elnöke pedig elmondta, hogy eddig nem sikerült eredményt elérni a veszteség csökkentését illetően, Horvát Tomi, az MNMI tanácstagja pedig kiemelte, hogy nehéz dolgozni, ha a tanács véleményét az intézet semmibe veszi. Car Anna Mess Attila premier előtti felszólalásának erkölcsi oldalát vitatta.

A titkos szavazáson a 19 jelenlévő tanácstag közül mind leadta szavazatát, 17-en a javaslat mellett szavaztak, míg ketten nem támogatták a lemondási felszólítást. Horváth Ferenc szerint a döntés az igazgatónőt morálisan arra kötelezi, hogy benyújtsa a lemondását.

Bacsi László, az MNNI tanácstagja az ülésen lemondott ezen tisztségéről, a helyére még nem neveztek ki új tagot.