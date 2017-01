– Képviselő úr, milyennek látja a kifutott 2016-os évet általánosságban, az úgynevezett „nagypolitikát”, illetve a muravidéki magyarságot illetően?

– A „nagypolitikát” illetően úgy gondolom, a 2016-os év sok meglepetést hozott társadalmi szempontból. Annyi rossz történik ma az emberiséggel, hogy már lassacskán belefásultunk, csak azokra a dolgokra vagyunk képesek reagálni, amelyek a közvetlen környezetünkben történnek meg. Egyrészt egy rohanó, másrészt kiszámíthatatlan világban élünk, amelyet néhány évtizede nem is tudtunk volna elképzelni. Szűkebben nézve, a Kárpát-medencére, Szlovéniára tekintve úgy látom, függetlenül attól, hogy a társadalomban kialakult egy sajátságos érzékenység és minden egyes nehézségre nagyon is erőteljesen reflektálunk, az egész társadalom egy furcsán rezgő közösséggé alakult. Ebben sokszor negatív szerepe van a médiának is, különösen abban, hogy például akkor, amikor magas frekvencián kellene rezegnünk, ezt nem tesszük, de fordítva igen, amikor nem kellene, illetve kevésbé lenne szükséges. Ettől eltekintve azt hiszem, 2016-ban egy picit stabilizálódott a helyzet a szűkebb környezetünkben.

– Mire gondol a stabilizációt illetően?

– Egyszerűen arra, hogy a nagyvilág előbb említett dolgai jóval kisebb mértékben sújtottak bennünket, és reméljük, ez a jövőben is így marad. Másrészt ha visszatekintünk 2012-re, 2013-ra, különösképpen Szlovéniára, amikor a gazdasági válság csúcsán voltunk, akkor ma mindenképpen stabilabb helyzetről beszélhetünk. Lehet, hogy a hétköznapi ember életében ez még nem mutatkozik meg igazán, és kérdéses, hogy egyáltalán megmutatkozik-e, mert az értékrendünk is gyorsan változik, így nem biztos, hogy az említett stabilizációt elegendőnek tartjuk. Mindezek ellenére azonban gazdasági, pénzügyi szempontból jobb a helyzet, mint volt. Nem szeretnék nagyon politikai elemzésekbe bocsátkozni, de Szlovénia és Magyarország esetében, annak ellenére, hogy Szlovéniában még koránt sincs olyan stabil politikai, hatalmi struktúra, ez elmondható. Kilengések, furcsa megnyilvánulások természetesen most is tapasztalhatók, de ez korántsem idézi fel a már említett válságos éveket.

– A 2016-os év egyik legfontosabb nemzetiségi témája az általános nemzetiségi törvény volt, amely ugyebár megbukott. Helyette készül egy új, vajon milyen esélyekkel?

– Még három hónappal ezelőtt én is úgy fogalmaztam volna, hogy megbukott a kerettörvény, most már inkább úgy fogalmazok, hogy az új törvénnyel, ha az általunk elkészített verzióval 80–85 százalékban azonos marad, akkor abszolút elégedett leszek. Ugyebár az első és a második, új változat között a legnagyobb különbség az, hogy kikerült az igencsak nagy és terjedelmes nyelvpolitikai rész, amely igencsak összetett, bonyolult összefüggésrendszerű anyag, amelyet így utólag nézve nem biztos, hogy meg tudtunk volna jobban fogalmazni. Sőt lehet, hogy csak bonyolítottunk volna az amúgy is igencsak nehézkes megvalósítást. Emellett voltak a régi törvényjavaslatban teljesen „mellélőtt” részek is, például a szimbólumok használata. Röviden, amennyiben az új törvény az említett formában és mértékben ténylegesen elfogadásra kerül, elégedettek lehetünk.

– Mi szükséges az új törvény elfogadásához?

– Az, hogy a felek betartsák az adott szavukat. Elsősorban a kormányra és az olasz közösségre gondolok, mert a magyar közösség részéről nem várok nagyobb problémát. Igaz, nagyobb viták az anyagot illetően még nem voltak – nem is lehettek, mert az anyag még nincs olyan állapotban –, de a magyar közösség vezetőségével már áttekintettük a javaslatot, és különösebb tartalmi ellenvetéseket nem tapasztaltam. Jelenleg az olasz közösség még ott áll a megállapodásunk mögött, miszerint az első változatot nem támogatták, az újat viszont ilyen tartalommal igen, de természetesen erről az oldalról sincs még hivatalos megerősítés. Az új törvényjavaslatról megállapodtunk Cerar miniszterelnökkel, aki maga javasolta, hogy a nyári szünetig ezt hozzuk tető alá.

– A sajtó ugyan már beszámolt az új nemzetiségi törvény javaslatának tartalmáról, mégis arra kérem, röviden összegezze ennek a lényegét.

– A tervezet öt, nagyságrendjében igencsak különböző, de mégis egyenrangú, nemzetiségileg fontos tételt szabályozna. Az első és terjedelmében egyébként a legnagyobb rész az eddigi nemzeti közösségekről szóló törvényt helyettesítené. A jelenleg érvényes törvény már nagyon elavult, jóformán egyik cikkelye sem áll már, és helyette egy olyan tervezeten dolgozunk, amely egyértelműen rendezi a nemzeti közösségek szervezettségét, beleértve a községi önkormányzatok és a csúcsszervezetek közötti kompetenciákat, viszonyrendszerét, belső szervezettségét és nem utolsó sorban a finanszírozást is. Ez a közelmúltban oly sokszor előkerült közvetlen finanszírozás, amely leginkább a községi önkormányzatokról szóló törvény „megnyithatatlansága” miatt maradt el. Közben az utóbbi napokban arról értesítettek, hogy ezt is megnyitnák, módosítanák, és itt is javasolnak megoldást, amely véleményem szerint azonban nem jó. Természetesen itt is erélyesen fellépünk, hogy ezt a kérdést már itt, az alapoknál megoldjuk. Nagyon jó lenne ugyanis, ha nem kellene alkalmaznunk az új nemzetiségi törvény „lex specialis”, mivoltát, amely ugyebár felülír minden egyéb törvényi rendelkezést. Az említett mellett az új törvény szabályozná az úgynevezett vétójogot, rendezné ennek hatását a nem kifejezetten nemzetiségi törvények esetében – amikor mondjuk csak egy-egy cikkely szól a nemzetiségről. Rendezné az új törvény az úgynevezett gazdasági alap kérdéskörét, hasonlóképpen, mint ahogy rendezi a regionális pénzek esetében, és rendelkezne a privatizációból becslésem szerint az elmúlt két évtizedben fennmaradt 8–9 millió euró sorsáról. Rendeznénk a törvényben a nemzetiségi RTV programok mostani szintjét és egyben a nemzetiségi írott sajtó státuszát, stabilitását, illetve szabályozná, beiktatná a különböző ellenőrző mechanizmusokat is a nemzetiségi jogokat illetően, ami kitöltené az űrt a kiváló normatív, törvényi szabályozás és a silány operatív megvalósítás között.

– Az utóbbi években sokat beszéltünk a kormánynak a nyelvpolitikát, a közszféra kétnyelvűségének hatékonyságát növelő intézkedéscsomagjáról, amely csak nehezen hoz eredményeket. Mi a véleménye a kérdésben?

– Úgy gondolom, hogy ezen a területen is megmozdult valami. Ha a minisztériumoktól, Ljubljanától lenne függő a dolog, akkor nagyon gyorsan megoldódna. Sajnos a rendszerbe egy több évtizedes rossz tapasztalat rögzült be, amely alapján mindenki tudta, mit ír elő a rendszabály, de ezt gyakorlatilag senki sem tartotta be. Ez nagyjából ma is így van. Alapvetően az a baj, hogy helyi szinten nincs meg a kellő őszinteség, amely a felső szinteken már megvan, ugyanis sem a magyar, sem az olasz közösség nem jelent semmilyen veszélyt a szlovén államra, sőt ezek a közösségek teljesen integrálódtak a többségbe, Szlovéniát tartják a hazájuknak. Az őszinteség hiánya helyi szinten abban nyilvánul meg például, hogy a központ felé küldött beszámolókban minden a törvények szerint van, például formálisan megfelel mindenki a munkahelyi kiírásnak, miközben helyi szinten pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz. Ehhez párosul még az is, hogy abban az esetben, ha erre figyelmeztet a magyar közösség, akkor ezt azonnal bomlasztó, együttélést veszélyeztető, nacionalista megnyilvánulásnak, folyamatnak próbálják beállítani. Sajnos ebbe ez egészbe a magyarság már belefáradt, belefásult, az intézményesített kétnyelvűség nem működik, ezzel pedig évről évre csökken a nemzeti közösség ilyen igénye is. Ezeket a problémákat próbáljuk előadni az illetékes állami szerveknek, amelyek ezt sajnos kevésbé értik, mert úgy gondolják, a rendszer teljesen normálisan működik, a helyiekben pedig van egy negatív megrögződés, illetve védik a meglévő állapotot. Emiatt jelentős előrehaladásról sajnos nem beszélhetünk. Igaz, hogy a kormány részéről megvolt a hajlandóság, de sajnos egy furcsa körforgásban vagyunk, amelynek sosincs vége. Sajnos egy ilyen kicsi közösség esetében, amely már a kisebbséggé válás pillanatában igazából a megmaradás kritikus zónáján kívül állt, ez nagyon problematikus. Éppen ezért minden kezdeményezés, amilyen ez is, csak üdvözlendő, mert biztos, hogy nem negatív irányba vezet.

Az új év kezdetén Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselővel beszélgettünk a parlamenti képviselet legfontosabb, lényeges feladatait áttekintve a szűkebb és tágabb pátriánkra váró kihívásokról, természetesen különös tekintettel a szlovéniai magyarságra.