A szlovén kormány fejlesztési és európai kohéziós politikával megbízott hivatala, amelynek feladata az Európai Kohéziós és Strukturális Alap eszközeinek hatékony kihasználása, nemrégiben határozatot adott ki, amely szerint a szlovéniai magyar nemzeti közösség, valamint a magyarországi szlovén nemzeti közösség oktatási színvonalának emeléséhez eszközöket szerzett. A legújabb oktatási projekt kerete 360 ezer euró, ennek 80 százalékát az említett európai alap fedezi. A projekt célja a kétnyelvű oktatás minőségének és hatékonyságának javítása, mindkettő esetben, a Muravidéken és a Rábavidéken is, külön hangsúllyal a nemzetiségi nyelv oktatására, elsősorban az oktatás feltételeinek fejlesztésén keresztül. Más szóval elsősorban az oktatási intézményekben dolgozó munkatársak szakmai fejlődéséről van szó, a keretből ugyanis lehetőség nyílik a nemzetiségi nyelveken való oktatás fejlesztésére, a kétnyelvű oktatás rendszerbeli korszerűsítésére is. A projekt továbbá célként tűzte ki a kétnyelvű tanintézményeket látogató gyermekek versenyképességének, tudásának növelését, egyben a tanulók figyelmét a magyar és a szlovén nyelv, illetve mindkettő kultúra értékeire próbálja irányítani. Az említettek mellett a projekt célja a két vegyesen lakott terület oktatási intézményei közötti együttműködés serkentése is.