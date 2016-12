Göncz László nemzetiségi képviselő értesítette szerkesztőségünket, hogy kedden délelőtt Miro Cerar kormányfő fogadta a két őshonos kisebbség képviselőjét, hogy egyeztessenek még a ciklus elején meghatározott feladatok megvalósításáról. A találkozón jelen volt a Nemzetiségi Hivatal vezetője is. Göncz László nemzetiségi képviselő értesítette szerkesztőségünket, hogy kedden délelőtt Miro Cerar kormányfő fogadta a két őshonos kisebbség képviselőjét, hogy egyeztessenek még a ciklus elején meghatározott feladatok megvalósításáról. A találkozón jelen volt a Nemzetiségi Hivatal vezetője is.

Göncz László elmondása szerint a miniszterelnöki találkozó nem hivatalos tárgyalás, inkább egy tartalmi eszmecsere volt, amelynek fő célja az új, nyelvi jogokat és oktatási külön jogokat már nem tartalmazó – ezeket a területeket külön törvények szabályozzák – nemzetiségi törvény sorsa volt. Ahogy erről már tájékoztattuk olvasóinkat, az új törvényjavaslat öt nagyobb témakört szabályozna újra: megújítaná a nemzeti közösségek szervezettségét és finanszírozását, szabályozná a csúcsszervezetek és a községi nemzetiségi önkormányzatok közötti viszonyokat, kompetenciákat, illetve bevezetné a községi nemzetiségi önkormányzatok közvetlen finanszírozását is. Emellett szabályozná az úgynevezett vétójogot mind képviselői, mind önkormányzati szinten, vagyis tisztázná, mikor és ki ad beleegyezést vagy éppen csak véleményezést.

A harmadik témakör a tervezetben a gazdasági alap kérdésköre, pontosabban a privatizációs összegekből származó rész tisztázása, vagyis olyan jellegű felhasználása, ahogy ez már a regionális összegeknél érvényes. A negyedik a nemzetiségi sajtó területe, amely erősítené a magyar szerkesztőség pozícióit az RTV-n belül, illetve rendezné az MNTI státuszkérdését. Utolsó, ötödik témakörként a képviselő a kisebbségi témakör kormány általi ellenőrzési szervének létrehozását javasolja. Göncz László elmondása szerint a javasolt törvénytervezetet illetően egyetértés alakult ki, január folyamán ezt egyezteti a két nemzeti közösség csúcsszervezete is, majd a kormány elkészíti a most még javaslatként szereplő törvény végső formáját, amelyet a kormányfő június végéig el is szeretne fogadtatni a parlamentben. Az ülésen jelen volt Stane Baluh, a Nemzetiségi Hivatal igazgatója is, akinek fontos szerepe lesz a törvényelfogadásban operatív szinten. A tervezett törvény leváltja a nemzeti közösségekről szóló eddig érvényes törvényt, illetve úgynevezett „lex specialis” törvényként felülírja a többi törvényt, amennyiben azok máshogy rendelkeznek, mint a jelenleg még tervezetként szereplő törvény cikkelyei.

Az említett törvénytervezet mellett Göncz László elmondása szerint érintették a Muravidékre érkező anyaországi támogatást, amely ügyében a szlovén kormány pozitív fogadtatását kérte a kormányfőtől. Miro Cerar ezt meg is ígérte, a témakörben egyébként valószínűleg még januárban fogadja a csúcsszervezet elnökét, Horváth Ferencet. Emellett a nemzetiségi képviselő szerint szó esett az RTV programbizottságában a kisebbségeket ért támadásokról, illetve a kétnyelvűség gyakorlati megvalósításáról is.